Система электронных пропусков в Красноярске в период самоизоляции: как оформить и кому необходимы

Уже со следующей недели в Красноярском крае заработает система цифровых пропусков для жителей на период самоизоляции, об этом сообщает администрация Красноярского края. В Красноярске это случится раньше, уже на этой неделе.

И объяснительная тоже будет двух видов, на выбор: написанная от руки или электронная.

Министр цифрового развития края Николай Распопин ответил на вопросы о вводе новой системы.

Что представляет собой пропуск и зачем он нужен?

Цифровой пропуск представляет собой цифровой код, который позволяет идентифицировать его владельца. Пропуск необходимо оформить гражданам для решения своих бытовых проблем:

- приобретение продуктов, товаров и услуг;

- получение плановой медицинской помощи, в том числе в качестве сопровождающего лица;

- получение государственных и иных услуг по предварительной записи;

- иные цели, соответствующие требованиям режима повышенной готовности.

Как и где получить такой цифровой пропуск?

Получить цифровой пропуск можно на специально разработанном сайте. Доступ к электронной форме будет открыт через портал госуслуг. Сейчас сайт тестируется, и ссылка на него появится позже.

Чтобы получить пропуск на выход из дома, система предложит ответить на несколько вопросов, чтобы выбрать тип пропуска. Например, на дачу или для посещения пожилых родственников.

После обработки запроса в случае положительного решения на экране мобильного телефона или компьютера появится QR-код, который нужно будет сохранить, сфотографировать. Важно, что при выходе из дома помимо такого электронного разрешения необходимо с собой иметь паспорт.

Кто может проверять наличие цифрового пропуска у гражданина и каким образом?

Цифровой пропуск необходимо предъявить представителям органов, осуществляющих контроль соблюдения правил самоизоляции: полиция, ФСБ, Рогвардия.

В каких случаях не нужно оформлять такой электронный пропуск?

- Если вы едете с работы или на работу.

- Для обращения за экстренной медицинской помощью

- Для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке

- Для прогулки с домашними животными в радиусе 100 метров от дома

- Для выноса мусора

- В иных экстренных случаях

= Для прогулок с грудными детьми на придомовой территории

- Для занятий спортом и физическими упражнениями (без использования уличного спортивного инвентаря)

- Посещения правоохранительных органов по повесткам.

Кто может передвигаться по городу без цифрового пропуска?

Без цифрового пропуска передвигаться по городу можно только при предъявлении служебного удостоверения (удостоверение личности военнослужащего, государственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, удостоверение судьи, адвоката, нотариуса, включая их помощников, а также редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста).

Работники медицинских организаций могут передвигаться по городу со справкой, выданной руководителем организации.

Если у человека нет доступа в Интернет, он не может заполнить такое электронное заявление, что делать?

В таком случае гражданин пишет объяснительную о выходе из дома от руки, как это делается на территории Красноярского края сейчас.

Цифровой пропуск бесплатный или платный?

Получение пропусков бесплатное. Если вам предлагают купить пропуск за деньги – это мошенники. Сообщайте, пожалуйста, о таких фактах в правоохранительные органы.

Требуется ли личная фотография для пропуска?

Фотография для пропуска не требуется.

Сколько раз в сутки выдается электронный пропуск?

Пропуск выдается 2 раза в сутки, он не будет выдан, если количество запросов превысит разрешенный лимит.

Будут ли штрафовать за передвижение по городу без пропуска?

Задержание в пути без электронного или бумажного пропуска влечет предупреждение или наложение штрафа в размере:

для граждан — до 1 тысячи рублей;

для должностных лиц — до 4 тысяч рублей;

для юридических лиц — до 30 тысяч рублей.

Законно ли ограничение передвижения?

Режим повышенной готовности, введенный Губернатором Красноярского края на территории города, предусмотрен федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Объявление режима повышенной готовности позволяет городским властям вводить ограничения и применять меры реагирования, необходимые для предотвращения распространения инфекции.

Какой адрес указывать при оформлении цифрового пропуска – проживания, регистрации или прописки?

Для оформления цифрового пропуска нужно указывать адрес выхода и адрес назначения.

У меня нет прописки/ регистрации в Красноярске – смогу ли я оформить цифровой пропуск и выйти из дома?

Да, для оформления цифрового пропуска не требуется указывать адрес регистрации.

Я снял квартиру в другом районе/ временно переехал к родственникам – что делать?

При получении цифрового пропуска укажите адрес вашего фактического местонахождения.

Если какие-нибудь из данных не заполнены при подаче заявления – что произойдет?

Если какие-либо данные электронного заявления в системе электронных пропусков не заполнены, подача заявления будет невозможна.

Проверка паспортных данных занимает некоторое время, а цифровой пропуск мне нужен срочно. Что делать?

Цифровой пропуск выдается онлайн и не требует ожидания завершения межведомственных проверок.

Могут ли отказать в выдаче цифрового пропуска? На каком основании?

Вам не выдадут пропуск, если в запросе указаны неполные или недостоверные данные. Проверьте корректность данных и подайте запрос повторно. Также следует помнить, что пропуск выдается 2 раза в сутки. Пропуск не будет выдан если количество запросов превысит разрешенный лимит.

Не могу оформить цифровой пропуск, потому что портал не работает/ система выдает сбой. Что делать?

В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском. Вы можете подождать и подать заявку снова.

Нужно ли получать цифровой пропуск, если я не планирую выходить из дома?

Если вы не планируете выходить из дома, получать цифровой пропуск не нужно.

Я получил цифровой пропуск. Что нужно сделать, чтобы выйти с ним из дома?

Сохраните, запишите или распечатайте данные пропуска, чтобы предъявить представителям органов, осуществляющих контроль режима самоизоляции. Предъявить цифровой пропуск можно любым удобным способом - как на мобильном устройстве, так и на бумажном носителе. При себе также необходимо иметь указанный в запросе документ, удостоверяющий личность.