2020-04-15T15:22:55+03:00
Общество

Режим самоизоляции на даче в Красноярске: расписание дачных автобусов и электричек

Рассказываем, когда начинают работать дачные маршруты и будут ли ограничения в связи с режимом самоизоляции
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Расписание дачных автобусов и электричек в режиме самоизоляцииРасписание дачных автобусов и электричек в режиме самоизоляцииФото: Мария ЛЕНЦ
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Для многих жителей Красноярска поездка на дачу сейчас – вопрос жизненной важности. Дача кормит горожан. Еще несколько погожих дней, чтобы земля просохла – и пора наводить порядок на участке, обрабатывать плодовые деревья, готовить почву к посеву. Но пандемия коронавируса вносит свои коррективы в привычные планы. Красноярцы переживают: будут ли ходить автобусы и электрички? Пропустят ли их за черту города, если дача находится в Емельяновском или Березовском районах. Рассказываем все по порядку.

Пропустят ли?

Пропустят. Для этого нужно заранее запастись объяснительной, где указать: куда едете и с какой целью. Скачать ее можно здесь или заполнить от руки.

Эту объяснительную нужно будет показать в железнодорожной кассе при покупке билета на электричку. И если в вагоне сотрудники полиции проверят на предмет исполнения режима самоизоляции. Также проверить наличие объяснительной могут и у пассажиров дачных автобусов. Также возите с собой паспорт.

Как будут ездить электрички

В прошлом году в середине апреля расписание пригородных электричек перевели на летний, дачный сезон. Летом на Красноярской железной дороге ежедневно курсировали 53 пары пригородных поездов в будние дни и 45 пар в выходные. Дополнительные электрички пустили и в западном, и в восточном направлениях, на маршрутах до станций Снежница, Зеледеево, Кемчуг, Сорокино, Зыково.

Но в нынешнем году пока ничего не ясно.

- До мая все пригородные электрички курсируют по зимнему расписанию. Каких-либо изменений нет. Информация периодически обновляется на сайте «Краспригорода», который и осуществляет перевозку пассажиров железнодорожным транспортом на пригородных маршрутах, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе министерства транспорта Красноярского края.

Добавим, что уточнить график движения электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-75-00-00, а также на официальном сайте АО «Краспригород» в разделе «Расписание».

А вот с расписанием электричек пока не все понятно: они хотят по зимнему Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот с расписанием электричек пока не все понятно: они хотят по зимнемуФото: Мария ЛЕНЦ

Автобусы начали дачный сезон

А вот работа сезонных автобусных маршрутов в этом году не изменится, рассказали в департаменте городского транспорта Красноярска. Все по плану и расписанию. С 18 апреля:

- в направлении садовых обществ, расположенных в районах Полигона и Кузнецовского плато, перевозить дачников будут пять автобусов: №№ 18, 18С, 40, 40А, 40С.

- часть рейсов маршрутов № 37 и № 19 будут продлены до садовых обществ «Гренада» и «Южное» в западном направлении.

Все дачные автобусы будут проходить ежедневную санитарную обработку и дезинфекцию салонов.

В расписании дачных автобусов в этом году изменений не будет Фото: ИВАНОВА Диана

В расписании дачных автобусов в этом году изменений не будетФото: ИВАНОВА Диана

Схемы движения маршрутов:

- № 18 «Предмостная площадь – Сады»: проспект имени газеты «Красноярский рабочий» – Корнетова – Московская – МичуринаКутузова – Монтажников – автодорога на Кузнецовское плато – Сады – Верхние Черемушки;

- № 18С «ОАО Красфарма – Сады»: 60 лет Октября – Павлова – Мичурина – Кутузова – Монтажников – автодорога на Кузнецовское плато – Сады;

- № 40 «Предмостная площадь – Полигон»: Красраб – Корнетова – Московская – Мичурина – Кутузова – Монтажников – Садовая (Полигон) – Полигон;

- № 40А «А/в Восточный – ул. Мичурина – Полигон»: Красраб – Коломенская – Московская – Мичурина – Кутузова – Монтажников – Садовая (Полигон) – Полигон;

- № 40С «Котельникова – Автовокзал «Восточный» – Сады – Полигон»: Московская – Волгоградская – Мичурина – Московская - Красраб – автовокзал «Восточный» - Тамбовская – Говорова – Аральская – Амурская - Даурская – автодорога на Кузнецовское плато – Садовая (Полигон) – Полиго н.

График движения сезонных маршрутов можно найти на конечной остановке «Предмостная площадь», на официальном сайте администрации города в разделе «Актуально», на сайте: http://www.mu-kgt.ru/, а также в салонах автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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