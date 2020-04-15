В Красноярском крае начинается конкурс рисунков «Спасибо за мир!»

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в честь 125-летия радиосвязи «Ростелеком» и Издательский дом «Комсомольская правда» в Красноярске проводят конкурс рисунков «Спасибо за мир!».

Детские рисунки из разных уголков Красноярского края станут благодарностью юного поколения фронтовикам, труженикам тыла и ветеранам Великой Отечественной войны.

Организаторы приглашают к участию в конкурсе детей и подростков от 5 до 16 лет. Виртуальная галерея специального проекта «Спасибо за мир!» разместится на сайте красноярской «Комсомолки».

«Участники могут изобразить на рисунках победную весну, праздничный салют, жизнь под мирным небом — все, что касается Дня Победы и мира. Многие современные ребятишки уже очень далеки от темы войны, мы будем признательны родителям, педагогам школ и детских садов, которые расскажут своим воспитанникам о событиях тех дней и их важности для всей страны и каждой семьи, — рассказывает руководитель отдела специальных проектов Красноярского филиала ИД «Комсомольская правда» Варвара Рудовская. — Лучшие работы будут определены в ходе онлайн-голосования на сайте. Победителей выберет жюри, в состав которого войдут представители организаторов конкурса».

«Важно сохранять и передавать из поколения в поколение память о Великой Отечественной войне, о трагических событиях и героических поступках наших дедов и прадедов. Воспитывать уважение к ветеранам, участникам войны. Для этого мы и решили организовать конкурс рисунка “Спасибо за мир!”», — комментирует HR-BP Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Кудина.

В конкурсе есть специальная номинация «Герои-связисты» — о подвиге связистов в Красной армии и на флоте, на передовой, в партизанских отрядах и в тылу врага.

В Красноярском крае два связиста были удостоены звания Героя Советского Союза. Это рядовые красноармейцы Петр Трушников и Иннокетий Увачан.

Оба добровольно вызвались выполнять сложнейшее задание при форсировании Днепра, чтобы обеспечить связь под непрерывным огнем врага.

Имя Петра Трушникова носит школа в поселке Проточном Бирилюсского района, где он родился.

Именем Иннокентия Увачана названы улицы в поселках Тура, Байкит, Ванавара, селе Ербогачен.

Подвиги связистов, на первый взгляд, не такие яркие, как летчиков или танкистов, но они имели решающее значение для исхода боевых операций.

Поэтому организаторы конкурса будут благодарны родителям и педагогам школ и детских садов за поддержку ваших детей - участников конкурса, за рассказы о том, что делали связисты на войне и почему так важен был их вклад в Победу.

Прислать работы на конкурс «Спасибо за мир!» можно до 24 апреля.

Имена победителей организаторы назовут в преддверии Дня Победы — 7 мая 2020 года, в День связи. Ими станут авторы девяти лучших работ по мнению организаторов конкурса и интернет-пользователей, которые смогут отдать свои голоса за понравившиеся рисунки 28 апреля по 4 мая.

Подробности и условия конкурса здесь.