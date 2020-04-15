Могут ли священники совершать требы на дому или в больнице для зараженных коронавирусом?

Сейчас, когда люди находятся в режиме самоизоляции, а храмы и вовсе закрыт, подробности здесь, духовная жизнь не останавливается.

Храмы принимают поминовения (записки о здравии и упокоении) дистанционно, например, через социальные сети. Некоторые указывают «поминовения принимаются благотворительно», ведь сейчас практически иссякли пожертвования, поскольку люди выполняют режим самоизоляции.

Также священники понимают, что в их помощи и поддержке нуждаются и люди, которые уже заражены коронавирусом и переносят его в легкой форме или имеют предварительный диагноз или приехали из-за рубежа и находятся на 14-дневном карантине. Именно к ним, а не ко всем, возможен выезд на дом или в больницу.

Для таких случаев Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению разработал специальные правила, очень подробные, расписывающие каждое действие.

Правила разработаны во взаимодействии с санитарными властями.

При посещении людей, находящихся в режиме изоляции, священник должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

В частности, перед входом в квартиру священник должен надеть весь комплект средств индивидуальной защиты поверх подрясника, епитрахили и поручей по установленным правилам.

Все, что берет с собой священник при посещении людей, находящихся в режиме изоляции, должно быть утилизировано после совершения требы. В связи с этим не благословляется брать с собой требные Крест и Евангелие.

Для совершения треб священник берет с собой в одноразовом пакете:

-распечатанные чинопоследования Таинств;

-одноразовые салфетки (для причащения больного).

-Евангелие (маленького формата), которое будет оставлено больному (если у больного есть Евангелие, можно воспользоваться им);

- стрючец (ватную палочку);

- елей (можно попросить приготовить елей самого больного); в елей вместо вина можно добавить воду (что следует из упоминания такой практики в Требнике: «Ве домо бу ди, я ко в вели цей це ркви, вме сто воды , вино в канди ло молитвома слия влага ют»);

- можно взять свечи.

Частицу Святых Даров нужно принести завернутой в лист бумаги, который должен быть утилизирован (сожжен) после использования.

Перед приходом к больному нужно попросить приготовить заранее стакан с водой, чайную ложку и освободить место, где можно расположить святыни для совершения Таинств.

Выслушав исповедь, священник читает разрешительную молитву, не покрывая кающегося епитрахилью, которая находится под костюмом индивидуальной защиты, и осеняет его главу крестным знамением.

Причастить больного нужно, развернув содержащий частицу лист бумаги и ссыпав частицу в уста больного. Для причастия берется высушенная частица из Дарохранительницы.

Причастие нужно запить из заранее приготовленного стакана с водой, лежачему больному можно дать запить из чайной ложки.

Соборование можно совершить по краткому чину (утвержден Священным Синодом 26 декабря 2012 года, журнал № 130).

После совершения Таинств священник помещает все использованное (в т.ч. распечатанные тексты чинопоследований) в герметичный пакет. Этот пакет, когда священник вышел из квартиры, аккуратно кладется в спецпакет и отправляется в храм на сжигание, или сдается для утилизации.

После снятия средств индивидуальной защиты необходимо обработать руки и открытые части тела антисептиком.

Если к Причастию желает приступить не только больной, но и люди, проживающие в одной квартире с ним, приобщать в первую очередь следует людей с неподтвержденным диагнозом.