Могут ли священники совершать требы на дому или в больнице для зараженных коронавирусом?
Сейчас, когда люди находятся в режиме самоизоляции, а храмы и вовсе закрыт, подробности здесь, духовная жизнь не останавливается.
Храмы принимают поминовения (записки о здравии и упокоении) дистанционно, например, через социальные сети. Некоторые указывают «поминовения принимаются благотворительно», ведь сейчас практически иссякли пожертвования, поскольку люди выполняют режим самоизоляции.
Также священники понимают, что в их помощи и поддержке нуждаются и люди, которые уже заражены коронавирусом и переносят его в легкой форме или имеют предварительный диагноз или приехали из-за рубежа и находятся на 14-дневном карантине. Именно к ним, а не ко всем, возможен выезд на дом или в больницу.
Для таких случаев Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению разработал специальные правила, очень подробные, расписывающие каждое действие.
Правила разработаны во взаимодействии с санитарными властями.
При посещении людей, находящихся в режиме изоляции, священник должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
В частности, перед входом в квартиру священник должен надеть весь комплект средств индивидуальной защиты поверх подрясника, епитрахили и поручей по установленным правилам.
Все, что берет с собой священник при посещении людей, находящихся в режиме изоляции, должно быть утилизировано после совершения требы. В связи с этим не благословляется брать с собой требные Крест и Евангелие.
Для совершения треб священник берет с собой в одноразовом пакете:
-распечатанные чинопоследования Таинств;
-одноразовые салфетки (для причащения больного).
-Евангелие (маленького формата), которое будет оставлено больному (если у больного есть Евангелие, можно воспользоваться им);
- стрючец (ватную палочку);
- елей (можно попросить приготовить елей самого больного); в елей вместо вина можно добавить воду (что следует из упоминания такой практики в Требнике: «Ве домо бу ди, я ко в вели цей це ркви, вме сто воды , вино в канди ло молитвома слия влага ют»);
- можно взять свечи.
Частицу Святых Даров нужно принести завернутой в лист бумаги, который должен быть утилизирован (сожжен) после использования.
Перед приходом к больному нужно попросить приготовить заранее стакан с водой, чайную ложку и освободить место, где можно расположить святыни для совершения Таинств.
Выслушав исповедь, священник читает разрешительную молитву, не покрывая кающегося епитрахилью, которая находится под костюмом индивидуальной защиты, и осеняет его главу крестным знамением.
Причастить больного нужно, развернув содержащий частицу лист бумаги и ссыпав частицу в уста больного. Для причастия берется высушенная частица из Дарохранительницы.
Причастие нужно запить из заранее приготовленного стакана с водой, лежачему больному можно дать запить из чайной ложки.
Соборование можно совершить по краткому чину (утвержден Священным Синодом 26 декабря 2012 года, журнал № 130).
После совершения Таинств священник помещает все использованное (в т.ч. распечатанные тексты чинопоследований) в герметичный пакет. Этот пакет, когда священник вышел из квартиры, аккуратно кладется в спецпакет и отправляется в храм на сжигание, или сдается для утилизации.
После снятия средств индивидуальной защиты необходимо обработать руки и открытые части тела антисептиком.
Если к Причастию желает приступить не только больной, но и люди, проживающие в одной квартире с ним, приобщать в первую очередь следует людей с неподтвержденным диагнозом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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