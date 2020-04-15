Самоизоляция на даче: как подготовиться к сезону

Дачный сезон для красноярцев в этом году стал неожиданно ранним. Тем не менее многие горожане заточению в душной квартире предпочли жизнь в деревне или на даче. Свежий воздух, общение с природой, возможность организовать прогулки для детей в собственном дворе оказались важнее, чем привычные бытовые условия. Если вы тоже планируете переезд, вот несколько советов, как сделать пребывание на даче комфортным.

Связь

В новых условиях качественная связь жизненно важна: не будет ее – не будет возможности организовать рабочие процессы, дистанционное обучение, да просто не сможем вызвать скорую помощь или заказать доставку продуктов. Смартфон – главное окно в мир. Там не просто все важные контакты - вся жизнь: фото близких, общение с друзьями и родными в мессенджерах и соцсетях, банковские карточки, работа, развлечение. Не иметь возможности пользоваться – катастрофа. Поэтому, уезжая за город, не забудьте, а если нет в наличии - найдите возможность заказать или приобрести в салоне связи - пауэрбанк, ведь на даче возможны перебои с электричеством. Не забывайте их держать заряженными. А на телефонах лучше заранее пополнить счет.

Работа и учеба

Многие, чья работа не связанна с производством, перешли на удаленную работу, а школы - на онлайн обучение. Для всех этих процессов необходим интернет, поэтому позаботьтесь, чтобы на даче вы смогли выйти в сеть. Одного телефона для этого может быть недостаточно. Лучше купить мобильный интернет-модем, который позволит раздавать интернет сразу на несколько устройств. И не забудьте взять с собой нужные материалы и школьные учебники.

Отдых

Важной частью привычной жизни является отдых и развлечение. И если вы привыкли начинать жизнь с телевизором и засыпать под кино, то обойтись без этого за городом будет сложно. Да и не нужно – сейчас лишний стресс точно ни к чему. Решить проблему поможет подключение Спутникового ТВ. Например, в МТС сейчас комплект можно приобрести вместе с сим-картой с безлимитным мобильным интернет-тарифом и решить сразу две задачи.

Еда и вода

Последнее, но важное. Прежде, чем отправляться в путь, уточните, какие именно сейчас действуют меры по контролю за перемещением, возьмите все необходимые документы. Захватите с собой запасы еды на первое время, обязательно возьмите воду на первые несколько дней из расчета 4-5 литров на человека в сутки: режим водоснабжения зимой и в дачный сезон могут отличаться во многих СНТ.

В любом случае, помните – трудности временны. При этом достижения прогресса все-таки сделали нашу жизнь намного проще, чем она была еще какие-то 25 лет назад: доступная мобильная связь, интернет и доставка продуктов, цифровое ТВ, работа и образование онлайн. Жить можно!

Возможно, вам понравится, и вы не захотите возвращаться в город!

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