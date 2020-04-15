Пасха в Красноярске 19 апреля 2020: онлайн-богослужения из закрытых храмов

Сейчас из-за коронавируса многие храмы и монастыри запустили онлайн-трансляции богослужений. У верующих огромный выбор, можно присутствовать на службах в православных храмах всего мира!

Это касается и Пасхальных богослужений.

Пасхальные службы с участием Святейшего Патриарха будут:

- на официальном сайте Московского Патриархата patriarchia.ru;

- в личном аккаунте Святейшего Патриарха vk.com/patriarhkirill;

- также их можно увидеть на телеканалах «Союз», «Спас», «1 канал» и «Россия 1».

Пасхальные службы с участием митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона будут:

- на краевом канале «Енисей» и на сайте телеканала enisey.tv, в его социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте»

- На сайте Красноярской епархии Русской Православной Церкви kerpc.ru

Пандемия коронавируса подтолкнула многие храмы к выходу в интернет-пространство. Например, приход храма Иоанна Предтечи в Красноярске планирует вести прямые трансляции богослужений через свой Инстаграм-аккаунт.

Что будет в Инстаграме храма?

- Прямые трансляции. Теперь все желающие смогут молиться вместе со священниками прихода, наблюдать за происходящим в храме.

- Проповеди священников.

- Песнопения клироса.

- Расписание богослужений.

- Жизнь прихода. В этом разделе будет публиковаться процесс подготовки к праздникам — всё, что происходит «за кулисами», деятельность взрослой и детской воскресных школ, братства апостола Фомы.

- Информация от библиотеки прихода. В этот раздел войдут подборки и обзоры книг, ознакомление с мероприятиями библиотеки храма.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон обратился к верующим с разъяснением, почему сейчас важно оставаться дома это никак не противоречит чувствам верующих: «Послушание выше поста и молитвы, послушание Богу, Церкви Божией, своему духовнику и, конечно же, подчинение государственному закону ибо он благословлен.

Сегодня закон о спасении и это послушание нужно выполнять с тщанием, с радостью и помнить, что дома мы должны молиться за всю Церковь, за семью, друг за друга. И нам будут помогать те, кто делает трансляции богослужений в интернете.

Но помните, самое главное - чувствовать обязанность молиться за всех братьев и сестер, за всех болящих, за весь мир».