Пасха в Красноярске 19 апреля 2020: онлайн-богослужения из закрытых храмов
Сейчас из-за коронавируса многие храмы и монастыри запустили онлайн-трансляции богослужений. У верующих огромный выбор, можно присутствовать на службах в православных храмах всего мира!
Это касается и Пасхальных богослужений.
Пасхальные службы с участием Святейшего Патриарха будут:
- на официальном сайте Московского Патриархата patriarchia.ru;
- в личном аккаунте Святейшего Патриарха vk.com/patriarhkirill;
- также их можно увидеть на телеканалах «Союз», «Спас», «1 канал» и «Россия 1».
Пасхальные службы с участием митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона будут:
- на краевом канале «Енисей» и на сайте телеканала enisey.tv, в его социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте»
- На сайте Красноярской епархии Русской Православной Церкви kerpc.ru
Пандемия коронавируса подтолкнула многие храмы к выходу в интернет-пространство. Например, приход храма Иоанна Предтечи в Красноярске планирует вести прямые трансляции богослужений через свой Инстаграм-аккаунт.
Что будет в Инстаграме храма?
- Прямые трансляции. Теперь все желающие смогут молиться вместе со священниками прихода, наблюдать за происходящим в храме.
- Проповеди священников.
- Песнопения клироса.
- Расписание богослужений.
- Жизнь прихода. В этом разделе будет публиковаться процесс подготовки к праздникам — всё, что происходит «за кулисами», деятельность взрослой и детской воскресных школ, братства апостола Фомы.
- Информация от библиотеки прихода. В этот раздел войдут подборки и обзоры книг, ознакомление с мероприятиями библиотеки храма.
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон обратился к верующим с разъяснением, почему сейчас важно оставаться дома это никак не противоречит чувствам верующих: «Послушание выше поста и молитвы, послушание Богу, Церкви Божией, своему духовнику и, конечно же, подчинение государственному закону ибо он благословлен.
Сегодня закон о спасении и это послушание нужно выполнять с тщанием, с радостью и помнить, что дома мы должны молиться за всю Церковь, за семью, друг за друга. И нам будут помогать те, кто делает трансляции богослужений в интернете.
Но помните, самое главное - чувствовать обязанность молиться за всех братьев и сестер, за всех болящих, за весь мир».
ИСТОЧНИК KP.RU
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