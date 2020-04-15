Митрополит Пантелеймон о закрытии храмов Красноярска из-за коронавируса: что делать с теми, кто все же придет на Пасхальную службу и как пройдет родительский день

Сразу после предписания Роспотребнадзора о закрытии красноярских храмов для прихожан, Митрополит Пантелеимон обратился к архиереям Красноярской митрополии. Вот что он, в частности сказал:

«…рекомендую и настаиваю совершать все богослужения при закрытых дверях храмов. Необходимо провести серьезную духовную разъяснительную проповедь об опасности для жизни в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией с коронавирусом и призвать людей оставаться дома в режиме самоизоляции. Для более эффективного разъяснения создать группу епархиальных ответственных лиц для работы с нашей паствой. В случае прихода молящихся на Пасхальную службу, возможно размещение верующих на открытом воздухе, 3–4 метра между каждым человеком. Желающим поставить свечи и подать требы — входить в храм по одному.

Дорогие Владыки! Важно, чтобы празднование Радоницы, называемой в народе «родительским днем», также было проведено верующими в самоизоляции, рекомендовать посещать кладбища после снятия карантина. Все богослужения проводить при закрытых дверях».

В минувшие выходные красноярские кладбища были открыты для горожан, люди наводили порядок на могилах родственников. Однако скопления не было. Сегодня Церковь обнародовала свою позицию: посещение кладбищ нужно отложить из-за режима самоизоляции.