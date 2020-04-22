«Хулиганье»: за нарушение режима самоизоляции в Хакасии подростков от 16 лет будут штрафовать и ставить на учет в ПДН

В Хакасии решено ужесточить наказание для подростков старше 16 лет, нарушающих режим всеобщей самоизоляции. Теперь это не только штрафы для родителей, но и постановка на учет – для самих чад, объявил на своей странице в соцсетях глава республики Валентин Коновалов.

Сейчас и в Хакасию, и в Красноярский край пришла аномальная жара. Школы и вузы закрыты, большинство учатся дистанционно. Но, увы, не все… Часть подростков бесцельно слоняется по улицам. А некоторые – не только…

- Трое подростков из Черногорска совершили правонарушение на железнодорожных путях, двух несовершеннолетних девушек подозревают в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков, двоих молодых людей из Аскизского района – в угоне, - перечисляет начальник отделения по делам несовершеннолетних МВД Хакасии Евгения Антипина. - Между тем количество заболевших коронавирусом растет, среди них есть дети.

(Напомним, по данным на утро 22 апреля, в республике подтверждено 87 случаев заражения COVID-19, четыре пациента уже выздоровели, один скончался. Это 55-летняя женщина, которая долгое время страдала от тяжелого заболевания. Точная причина смерти пациентки еще устанавливается).

За весь период самоизоляции выявили больше тысячи подростков, которые проводят время на улице, продолжают полицейские. На родителей двадцати из них составили административные протоколы – за то, что ребенок находится не дома повторно. Однако количество нарушений не уменьшается.

- Поэтому МВД принято решение о привлечении к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ всех лиц, достигших возраста 16 лет и нарушающих правила режима самоизоляции, - продолжает Евгения Антипина. - Это, в свою очередь, влечет за собой автоматическую постановку на учет в подразделениях по делам несовершеннолетних.

СПРАВКА «КП»

Из статьи 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»:

- Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.