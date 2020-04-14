Коронавирус в Красноярске, последние новости на 15 апреля 2020 года: лечение на дому, бесплатный хлеб и прекращение полетов на Алтай

Начнем со статистики: на утро 15 апреля в Красноярском крае официально зарегистрирован 131 человек, зараженных с коронавирусом. Из них в краевом центре – 88. Выздоровели по последним данным 17 человек. У большей части пациентов – 80 % - заболевание протекает в легкой форме.

Краевой минздрав рассказал, что принято решение, как будет проходить лечение больных с легким течением коронавирусной инфекцией на дому. Сегодня в крае зарегистрировано уже 4 первых пациента, которые получают медицинскую помощь вне специализированных учреждений. Решение принимает лечащий врач и только если проживающие с пациентом члены семьи дают на это добровольное согласие. Подробности тут.

В Красноярске у пятерых сотрудников Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подтвердился коронавирус. Об этом сообщает пресс-службе учреждения. Там уточнили, что заболевшие – не врачи, а технические работники. Все они помещены на лечение, а те, кто контактировал с ними, взяты под медицинское наблюдение, прошли тестирование и находятся в режиме самоизоляции, читайте подробности тут.

Республика Алтай прекратила авиасообщение с Красноярском. Начиная с сегодняшнего дня, 14 апреля, аэропорт в Горно-Алтайске закрыт для самолетов из Красноярска, Новосибирска, Москвы и Екатеринбурга. Причина понятная: в рамках профилактики коронавирусной инфекции, пояснили власти республики. Ограничение действует пока до 29 апреля, дальше будут смотреть по обстоятельствам.

В Красноярске молодой предприниматель решил помогать жителям многоэтажки, рядом с которой стоит его мини-маркет. По доброте своей души стал раздавать хлеб всем, не спрашивая справок о доходах. И что интересно, нет ажиотажа. Люди берут его хлеб и искренне благодарят.

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- Сколько вам хлеба? – спрашивает продавец.

- Дай один, мне сегодня хватит. Пусть еще и другим останется, - отвечает пожилая женщина. Складывает в пакет свежую ароматную буханку и уходит поскорее домой. Бабушка соблюдает режим самоизоляции, связанный с коронавирусом. Спускается из своей квартиры раз в два дня, только до магазина (подробнее)

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