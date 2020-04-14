Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 15 апреля 2020 года: инфицированы 131, выздоровевших 17

По данным оперативного штаба, на утро 15 апреля в Красноярском крае официально подтверждено заражение в 131 человека. Таким образом, количество за сутки увеличилось на 21 человека. Больше всего зараженных в Красноярске – 88 человек (+9 за сутки), 5 – в Дивногорске, по 4 в Канске и Норильске. По 3 в Сосновоборске, Железногорске и Енисеском районе. По 2 зараженных в Енисейске, Шарыпово, Зеленогорске, в Новоселовском, Ермаковском, Иланском, Абанском районах. И во одному зараженному в Назарово и в районах Шушенском, Емельяновском, Балахтинском, Курагинском, Пировском и Большемуртинском.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 4155 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 279 человек. Снято с медицинского наблюдения 10410 человека за истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки 50.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

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