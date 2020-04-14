«Ты на кого тыкаешь!» В Красноярске мужчины подрались на крыльце почты из-за места в очереди

- Куда без очереди?

- Я в машине сидела, а она тут стояла.

- Женщина, мы подъехали, вас тут не стояло…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/772957" frameborder="0"></iframe> В Красноярске мужчины подрались на крыльце почты из-за места в очереди.Мария ЛЕНЦ

Толпа на крыльце почтового отделения в микрорайоне Ветлужанка в Красноярске напоминала то ли советскую очередь на флюорографию, то ли за колбасой. Полтора десятка человек толпились у закрытой двери и спорили, кому зайти первому. Классика жанра: где один - «я только спросить», другой - «я с ночи занимал». И в результате ругань и убитые нервные клетки.

Все бы ничего, но картину эту заметили сегодня, 14 апреля, около 10 часов утра. А ведь в Красноярске по-прежнему действует режим самоизоляции, а с каждого динамика и каждого плаката горожанам вещают: «оставайтесь дома, не выходите без особой нужды, надевайте маски и держитесь друг от друга на расстоянии полтора метра». Половина тех, кто пришел на почту, были без масок – то ли фаталисты, то ли «пофигисты», те, которые не верят ни в какой коронавирус. Поэтому стояли скученно, подпирая друг друга локтями.

Кому-то нужно было получить посылку, кому-то отправить важное письмо, а пожилые люди пришли за пенсией (хотя по заявлению пенсию разносят по домам).

Ровно с 10:00 дверь отворилась и сотрудница почты запустила первого человека. Ссора ненадолго стихла, затем разгорелась с новой силой.

- Женщина, мы уже тут стояли, когда вы подъехали, - доказывал мужчина возрастной горожанке, подпиравшей двери.

В этот момент из стоявшей рядом машины вышел молодой человек, судя по всему – внук. Заступился за бабушку. Сначала обменялись словесными любезностями:

- Ты куда руки тянешь свои, - бросил вызов молодой.

- Убери ее с очереди, - возражает мужчина постарше.

- Сейчас уберешь!

- Ты на кого тыкаешь, сопляк...

Попытка ударить старшего оппонента молодому человеку не удалась.

Порядок удалось навести сотрудникам почты. Они очень быстро обслуживают клиентов, посетители заходили внутрь, минута-две и дело сделано. Так что минут через 20 на крыльце не осталось никого. А стоило ли спорить?

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