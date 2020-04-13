Спас две жизни: в Красноярском крае полицейский вывел из горящего дома бабушку и внука

- Зачем про это писать? - замначальника отдела полиции «Бородинский» (Красноярский край) Вадим Федосеев интервью отказывался давать просто категорически. Даже с разрешения главка. Даже с нашими клятвами, что мы не будем делать из него героя. С аргументами, что людям сейчас не хватает позитива, а спасенные жизни – это самое оно. Что, поскольку о событии уже все равно стало известно, об этом все равно напишут журналисты – так пусть первоисточник будет у «КП».

В общем, так долго уговаривать кого-то даже не на интервью, а «на два слова как все было», нам давно не приходилось. Он, правда, очень скромный человек. И, да, как обещали – сделал то, что на его месте сделал бы каждый.

Сгоревший дом.Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

А дело было так: в Рыбинском районе случилось ЧП, убийство, оперативная группа работала, как говорится, на месте преступления. Вадим Федосеев ехал по делам расследования, один, за рулем своей машины, как вдруг увидел в километре от трассы в деревне Высотино, столб черного дыма. Свернул туда, поддал газу, и через несколько минут был на месте.

Полыхала крыша деревянного дома, во дворе возился дедушка: пытался отогнать подальше старенькие «Жигули». Рядом плакала 10-летняя девочка...

- Там на месте еще парень был, из местных, его обязательно отметьте, - настаивает Вадим Александрович. – Он крикнул деду: «Внутри кто-то есть?». Мы вообще сначала думали, что дедушка здесь один. А тот отвечает – жена с внуком! Ну, мы и бросились внутрь.

Почему 67-летний дедушка стал спасать машину, а не близких, объяснимо: горела только крыша, никто еще не успел сообразить, насколько все серьезно. Хотел сначала отогнать подальше авто, а потом посадить туда жену с ребятишками (10-летняя девочка и 5-летний мальчик, их родители были на работе). Но налетел шквальный ветер, еще несколько минут – и пламя охватило бы весь дом. Комнаты очень быстро стали наполняться едким дымом:

- Мы заскочили внутрь, там все в дыму, но видим – сидят, и женщина, и малыш, в прихожей! Мы и давай их выводить.

Уже на улице полицейский, не удержавшись, попрекнул спасенных: чего сидели, а если бы огонь отрезал вход? Потом махнул рукой – главное, живы. Дети только и хлопали глазами, дрожа на улице от холода.

- Посадили их в дедову машину, чтобы грелись, сами дождались МЧС, - говорит Федосеев. – Тут как раз машина с сигналками показалась, и я поехал, я долго задерживаться там не мог. Надо бороться... с преступностью (улыбается). А пожар, что пожар... обыденное дело, никакого героизма.

Дом удалось отстоять только частично, местные власти уже сказали, что помогут погорельцам, и с жильем, и с вещами, сделают все необходимое.

Кстати, поступок сибирского полицейского прокомментировали в главе МВД РФ. Официальный представитель МВД России Ирина Волк:

- Следует отметить, что Вадим Федосеев – представитель уже третьего поколения сотрудников органов внутренних дел. В этом же районном ОВД много лет служил его отец – Вадим Александрович. А основателем династии был его дед – старшина милиции Георгий Николаевич Федосеев, ветеран Великой Отечественной войны, который вернувшись с фронта, поступил на службу в районную милицию.