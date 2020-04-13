«Балтика» передаст воду и квас находящимся на карантине и закупит для городских волонтеров маски и перчатки, чтобы обеспечить безопасную доставку продуктов одиноким пожилым людям

«Балтика», часть Carlsberg Group, поможет закупить санитарные и дезинфицирующие средства для волонтеров, которые оказывают помощь пожилым новосибирцам в условиях вынужденной изоляции. А россиянам, прилетающим в страну через аэропорт «Толмачево» и оставшимся в Новосибирске на обсервации, доставят воду и квас «Хлебный край».

В Новосибирске развернут штаб помощи пожилым и маломобильным новосибирцам, где действует команда волонтеров. В первую очередь они приобретают и доставляют продукты питания и предметы первой необходимости, лекарства по рецептам. Оказанная компанией «Балтика» помощь позволит дополнительно приобрести для волонтеров 2000 масок, 4000 пар одноразовых перчаток, а также дезинфицирующие средства, что покроет потребность для организации их работы на месяц.

С 1 апреля в Новосибирске развернуты обсерваторы, и все граждане России, возвращающиеся из-за рубежа и из некоторых регионов страны через аэропорт Толмачево, проводят в них на карантине под медицинским наблюдением 14 дней. Для находящихся в обсервации новосибирский завод компании «Балтика» предоставил 2200 бутылок питьевой воды «Живой ручей» и кваса «Хлебный край».

Директор Агентства развития социальной политики мэрии Новосибирска Дмитрий Плоских: «Мы благодарим компании, всех неравнодушных горожан за помощь в обеспечении безопасности добровольцев в это непростое время, за активную жизненную позицию и участие в волонтерском движении!»

Помощь «Балтики» — одна из мер по поддержке местных сообществ, которую оказывает Carlsberg по всему миру.