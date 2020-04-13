«Красноярская рециклинговая компания» обеспечит чистоту на пропускных пунктах города

Вокруг Красноярска начали работать восемь блокпостов для контроля передвижений горожан. Такие меры приняты для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в краевом центре.

У водителей всех автомобилей, въезжающих в город, проверяют документы и измеряют температуру. Сотрудники полиции и МЧС дежурят круглосуточно, для них на каждом КПП установили армейские палатки. Левобережный оператор по обращению с ТКО взял на себя обеспечение чистоты на пяти пропускных пунктах своей территориальной зоны.

– Администрация города обратилась к нам с просьбой организовать сбор отходов на КПП, так как представители контролирующих служб практически живут там. Мы отреагировали максимально быстро, развезли и расставили контейнеры под сбор мусора. В ближайшее время будем следить за скоростью их наполнения и решать, как часто их нужно будет вывозить – один или два раза в сутки», – рассказал Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».

Контейнеры для сбора ТКО будут стоять КПП вблизи Красноярска до тех пор, пока ограничения на передвижения транспорта не отменят.

Места установки контейнеров:

- 15 км дороги Красноярск — Енисейск в районе развязки с глубоким обходом Красноярска;

- 802 км трассы Р-255 Сибирь в районе примыкания дороги на Логовой;

- дорога из Красноярска в аэропорт в районе развязки на Зверосовхоз;

- трасса Р-255 Обход г. Красноярска км 0 — км 32+140 на съезде из Красноярска, ориентир – кольцевое пересечение дорог Красноярск — Кубеково;

- трасса Р-255 Обход Красноярска км 0 — км 32+140 в районе развязки на съезде в деревню Ермолаево.