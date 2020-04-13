Горняки СУЭК посвятили 75-летию Великой Победы шахматный онлайн-турнир

В Сибирской угольной энергетической компании стартовала серия шахматных турниров, посвященных 75-летию Великой Победы. Даже в условиях самоизоляции сотрудники СУЭК не отказываются от интеллектуального хобби – поединки прошли в режиме онлайн, на сайте chess.com, одной из самых популярных платформ для игры в шахматы онлайн, которая одновременно является социальной сетью любителей шахмат.

В онлайн-турнире приняли участие около сорока шахматистов из Красноярского и Хабаровского краев, Кемеровской и Иркутской областей, Республики Бурятия и из Москвы. Инициативу горняков поддержали и представители других крупных компаний, присоединившись к турниру. Игры проходили по швейцарской системе. Каждый участник сыграл по 11 партий. Уверенную победу одержал постоянный соперник красноярских угольщиков, международный гроссмейстер Дмитрий Хегай, "серебро" у Александра Яковлева из компании "Славнефть", замкнул тройку призеров молодой талантливый шахматист из Красноярска Дмитрий Аниконов. Среди сотрудников СУЭК лидерами стали Константин Кеосиди, Андрей Великосельский и Сергей Долгалев. Из самых молодых участников турнира – до 18 лет – лучший результат показал двенадцатилетний Леонид Левченко. Сильнейших также определили в каждом из регионов присутствия СУЭК. Свои спортивные достижения все шахматисты посвятили 75-летию Великой Победы.

"Юбилей Победы в наших трудовых коллективах – самое важное и ожидаемое событие текущего года. К нему приурочено множество мероприятий, в числе которых и крупный шахматный турнир, который должен был пройти в очной форме в Бородино, - говорит идейный вдохновитель соревнований, финансовый директор АО "СУЭК-Красноярск" Андрей Великосельский. - Учитывая и значимость предстоящей юбилейной даты, и то уважение, которым шахматы уже много лет пользуются в наших трудовых коллективах, мы решили в свете последних событий не отказываться от проведения турнира, а испытать новый онлайн формат. Получилось, на мой взгляд, очень удачно".

До 9 мая в рамках Юбилейного турнира на призы СУЭК пройдет еще два соревновательных этапа. Заслуженные награды шахматисты получат после завершения серии игр и снятия режима самоизоляции.

Добавим, что шахматы в СУЭК являются одним из главных спортивных увлечений не только угольщиков, но и их семей. Ежегодно в Компании проходит свыше десятка различных турниров, как локальных, так и межрегиональных. Кроме того, с 2016 года в СУЭК действует социальный проект "Шахматы – шахтерским регионам", направленный на популяризацию и развитие шахматного образования в школах.