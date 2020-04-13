2020-04-13T11:01:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 13 апреля 2020 года: в крае зарегистрировано 85 случаев заражения COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске к 13 апреля 2020 года
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Последние новости о коронавирусе в Красноярске на 13 апреля 2020 годаПоследние новости о коронавирусе в Красноярске на 13 апреля 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске на 13 апреля 2020 года зарегистрировано 85 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. 8 из них уже вылечены. За последние 2 дня в Красноярском крае резко увеличилось количество инфицированных, +51 случай за субботу и воскресенье. Всего в крае обследовано 21 172 человек.

25 в обсерватор, остальных домой

212 туристов, застрявших в Таиланде из-за пандемии коронавируса, эвакуировали в Красноярск спецбортом. Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, самолет уже приземлился.

Все пассажиры рейса «Уральских авиалиний» прошли усиленный двойной контроль, был использован стационарный и переносной тепловизоры. Сейчас – согласно постановлению главврача РФ - прибывающие из-за границы должны быть изолированы.

Подробности здесь.

5000 нарушителей режима самоизоляции

В столице края продолжаются рейды полицейских и сотрудников районных администраций. Цель – остановить нарушения режима, объявленного для прекращения распространения коронавирусной инфекции.

Только за прошедшую неделю группы оформили около 3 000 материалов на тех, кто выходил на улицу без уважительных причин. 1600 из них – на физлиц и 33 – на юридических.

Подробности здесь.

Красноярск закрыли на въезд и выезд. А что же дачники?

Главное событие - Указ губернатора Александра Усса об особом передвижении транспорта с 11 апреля в Красноярске, а также еще в нескольких городах и районах края.

Самый главный вопрос по-прежнему такой: можно ли ездить на дачу? Можно! Как ни странно, но сообщает об это не администрация края, а депутат Заксобрания Александр Глисков на своей страничке в социальных сетях, который узнал ответ на этот вопрос в администрации края.

Подробности и перечень восьми КПП вокруг Красноярска здесь.

Мошенники и коронавирус

Вот нет у некоторых ничего святого! Нечистые на руку люди даже пандемию приспособили для того, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан, особенно пожилых. Продают несуществующие товары и услуги. Идут по квартирам под видом дезинфекторов и пр.

Мы собрали основные мошеннические схемы, чтобы красноярцы не поддавались на уловки и во всех сомнительных случаях обращались в полицию.

Подробности здесь

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Тест на коронавирус в Красноярске: где пройти, куда обратиться и сколько будет стоить

Ожидают уточненного диагноза еще 3 человека. При этом, как отмечают эпидемиологи, только 13 человек привезли инфекцию из-за границы. 12 пациентов подхватили ее уже здесь, контактируя с носителями. Причем у некоторых заболевание проходит в легкой форме, без очевидных симптомов. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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