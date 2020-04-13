Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 13 апреля 2020 года: подтверждены еще 25 случаев, итого 85 человек инфицированы

Количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае за последние сутки выросло. По данным на 13 апреля 2020 года, в регионе подтверждено 85 случаев коронавирусной инфекции. У 25 человек диагноз подтвердился за минувшие сутки.

По информации регионального Роспотребнадзора, теперь лабораторные исследования на коронавирус специалисты будут проводить в Красноярске. Ранее результаты отправляли в новосибирский научный центр «Вектор» - удаленность лаборатории и большой наплыв туда материалов для анализов со всей страны влияли на время, в течение которого красноярцам нужно было ожидать итогов. Теперь лабораторные исследования проводит региональный Центр гигиены и эпидемиологии.

Из 85 заболевших 77 остаются на лечении, еще 8 выздоровели. Из 25 вновь подтвержденных случаев 20 - жители Красноярска, 2 - из Новоселово, по одному - из Балахты, Дивногорска и Енисйского района.

Медики наблюдают за состоянием 4 790 человек, за минувшие сутки 34 человека сняли с наблюдения.

ВАЖНО

Пожалуйста, оставайтесь дома. Особенно это касается людей пожилого возраста и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, - они входят в группу повышенного риска. Исключите посещение общественных мест. Выходя из дома, не забудьте надеть защитную маску и перчатки. По возвращении тщательно вымойте руки с мылом. Если у вас появился кашель, насморк и высокая температура - вызывайте врача.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией - 8 800 100 56 53.