2020-04-11T18:29:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 12 апреля 2020 года: въезд и выезд ограничены, а на Пасху остаемся дома

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске к 12 апреля
Татьяна РЯБИНИНА
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Дачников обещают не останавливать.Дачников обещают не останавливать.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае за минувшие сутки, 11 апреля, увеличилось до 60 человек, за сутки прибавился 21 человек. Еще 25 находятся под подозрением и ожидают результатов теста.

Инфекция вышла за пределы краевого центра, есть заболевшие в Железногорске, Норильске, Курагинском районе. Пример Тувы, где заразились жители села, в которое можно добраться только вертолетом, показывает, что риску подвержены все, независимо от места проживания и образа жизни.

Последнее сообщение от главного врача краевой больницы Егора Корчагина в социальных сетях: «По состоянию на утро в стационаре Краевой клинической больницы было 46 пациентов с внебольничной пневмонией, за предыдущие сутки поступило 5 человек. В реанимации находятся 3 пациента. Следующий пост будет в понедельник. Хороших выходных!»

Красноярск закрыли на въезд и выезд. А что же дачники?

Главное событие - Указ губернатора Александра Усса об особом передвижении транспорта с 11 апреля в Красноярске, а также еще в нескольких городах и районах края.

Самый главный вопрос по-прежнему такой: можно ли ездить на дачу? Можно! Как ни странно, но сообщает об это не администрация края, а депутат Заксобрания Александр Глисков на своей страничке в социальных сетях, который узнал ответ на этот вопрос в администрации края.

Подробности и перечень восьми КПП вокруг Красноярска здесь.

Мошенники и коронавирус

Вот нет у некоторых ничего святого! Нечистые на руку люди даже пандемию приспособили для того, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан, особенно пожилых. Продают несуществующие товары и услуги. Идут по квартирам под видом дезинфекторов и пр.

Мы собрали основные мошеннические схемы, чтобы красноярцы не поддавались на уловки и во всех сомнительных случаях обращались в полицию.

Подробности здесь

Можно ли красноярцам пойти на пасхальную службу

До Пасхи остается неделя, вопрос о пасхальной службе потребовал ответа и ответ прозвучал. Власть светская и церковная, митрополит и губернатор, объединились и вместе обратились к верующим с просьбой не приходить в храмы. Это и вере не противоречит, и здоровье поможет сберечь. О том же самом просит и Патриарх Кирилл.

Что будет в храмах 19 апреля на самом деле? 11 апреля Красноярская епархия опубликовала фото с освящения вербы, храм при этом полон верующих, которые радостно толпятся, не соблюдая социальную дистанцию и пользуясь масками.

Текст обращения митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона и губернатора Красноярского края Александра Усса смотрите здесь

Может ли советская вакцинация БЦЖ защищать нас от коронавируса

Версия о том, что поголовная вакцинация от туберкулеза, БЦЖ, защищает еще и от туберкулеза, появилась в самом начале пандемии. Сейчас уже есть исследования на эту тему. А «Комсомолка» знакомит вас с мнением врача, теле- и радиоведущего, автора книг о здоровье Александра Мясникова. Подробнее здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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