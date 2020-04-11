Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 12 апреля 2020 года: 60, под подозрением 25 человек

Данные о зараженных коронавирусом меняются несколько раз в день и, к сожалению, цифры продолжают расти. 11 апреля утром сообщалось о 39 заболевших, в середине дня цифра выросла сразу до 60.

Диагноз у этих 60 человек подтвержден.

Количество вылечившихся остается прежним. Их 8 человек.

52 изолированы и остаются на лечении

Ещё 25 диагнозов находятся на подтверждении, возможно, есть заболевшие и среди них. Например, сегодня утром сообщалось о 27 диагнозах под вопросом, подтвердился 21.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 4763 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 122 человека.

ВАЖНО

Всех жителей Красноярска и края призывают не выходить из дома без крайней необходимости. Особенно это касается людей из группы риска (пожилых, страдающих хроническими заболеваниями). По возможности следует исключить посещение общественных мест. Если все же вышли на улицу, используйте защитные средства (маски и перчатки), по возвращении мойте руки с мылом. Если заметили ухудшение самочувствия, останьтесь дома и вызовите врача.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией - 8 800 100 56 53.