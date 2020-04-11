"Русское" и "германское" чудо: Может ли советская вакцинация БЦЖ защищать нас от коронавируса

Версия о том, что поголовная вакцинация от туберкулеза, БЦЖ, защищает еще и от туберкулеза, появилась в самом начале пандемии. Сейчас уже есть исследования на эту тему. И сегодня мы узнаем, что думает от этом врач, теле- и радиоведущий, автор книг о здоровье Александр Мясников, об этом сообщает издание kp.ru

В кои веки нам повезло! Коронавирус нас явно щадит и это видно по цифрам. Не верите в заболеваемость: посмотрите на смертность. Все говорят о «Германском чуде» и молчат про Русское: а ведь в Германии 2,800 умерших на 82 млн населения, при том, что в России - меньше 100 на 145 млн. При там, что тестируем мы в абсолютных цифрах не меньше Германии. И смерти от коронавируса сегодня не скроешь: тут статистика точная, паталогоанатомич тестирование обязательно. Может и правда все дело в вакцинации БЦЖ? Ведь в той же Германии низкие цифры отчасти от большого количества восточных немцев, в ГДР БЦЖ была так же обязательна. Я этого не знаю, и никто не знает пока. Нам многое придётся узнавать об этой инфекции и самое главное- насколько устойчив иммунитет при этой болезни.

Что мы точно знаем: COVID-19 в подавляющем числе случаев уносит жизни пожилых (70+) и хронически больных людей (сердечные болезни, включая гипертонию, диабет, онкология, тяжелые заболевания лёгких и почек). Статистика от печальных рекордсменов - США и Италии- говорит о том, что подавляющее большинство умерших - люди за 75 лет, с отрывом идут 65-70 лет. 55-64 составляют 1-3%, 20-54 - менее 1%. На конец марта в США нет ни одного случая смерти 19 лет и моложе (“MMWR” 18 March 2020). Отчасти это объясняет более низкую смертность от гриппа в той же Италии в этот сезон - и грипп и коронавирус собирают своих жертв в одной и той же популяции людей (что-то типа принципа сообщающихся сосудов или закона сохранения энергии: «где сколько в одном месте убудет, столько же в другом месте прибудет»).

Я не буду сейчас иронизировать над системой здравоохранения США и Европы (стран, тратящих на медицину немыслимые для нас деньги), которая буквально рухнула от небольшого (назовём вещи своими именами) по отношению к общей смертности количества тяжёлых случаев. В мире за день умирает 160-180 тыс человек. Небольшого, но не ожидаемого.

Наша громоздкая и, как мне представлялось, устаревшая система здравоохранения с упором не на первичную амбулаторную помощь, а на стационары, на деле может оказаться более приспособлена к экстремальным условиям. У нас в разы больше больничных коек на душу населения, чем на Западе. Мир с удивлением узнал, что аппаратов ИВЛ и средств защиты у нас больше, чем у них.

Дай Бог и нам не придётся всеми этими преимуществами воспользоваться, лучше уж мы пока будем оказывать помощь им. Вот что мы не должны делать - это расслабляться. Врачи могут лечить, но не остановить распространение болезни. Остановить можем только мы сами, принимая все меры, что бы не заражать друг друга. Да - карантин не остановит полностью распространение эпидемии. Просто потому, что настоящий карантин сегодня мало возможен: медики и прочие служивые люди ходят на работу, мы выходим в магазины и аптеки, непрерывные производства так же не остановить.

Но максимально приблизиться к идеалу можно и нужно. Помните - «небольшого, но неожиданного»? Есть такое понятие: «управляемая инфекция». Не она нами, а мы ею. Сегодня у нас смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа и на порядки ниже чем от других пневмоний. И обеспечивают это и в том числе карантинные мероприятия. Мы так или иначе за какой-то промежуток времени переболеем в массе своей и так приобретём коллективный (стадный) иммунитет. Но главное сейчас - максимально безболезненно пережить презентацию нового вируса и его имплантацию из животного мира в наш, человеческий. А она всегда бывает бурной- далеко же не первая (и -увы- не последняя эпидемия!).

И ещё - паника убивает больше людей, чем сама инфекция. Мы видим это по всплеску инфарктов и инсультов, ведь все эти ужасы по ТВ в первую очередь воздействуют как раз на ту же самую ранимую группу людей, что и коронавирус.