2020-04-11T13:59:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 11 апреля 2020 года: 60, под подозрением 25 человек

За все время в регионе официально диагноз подтвержден у 60 человек. Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске
Татьяна РЯБИНИНА
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На въезде в Красноярск стоят контрольно-пропускные пункты.На въезде в Красноярск стоят контрольно-пропускные пункты.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Данные о зараженных коронавирусом меняются несколько раз в день и, к сожалению, цифры продолжают расти. Сегодня утром сообщалось о 39 заболевших, в середине дня цифра выросла сразу до 60.

Диагноз у этих 60 человек подтвержден.

Количество вылечившихся остается прежним. Их 8 человек.

52 изолированы и остаются на лечении

Ещё 25 диагнозов находятся на подтверждении, возможно, есть заболевшие и среди них. Например, сегодня утром сообщалось о 27 диагнозах под вопросом, подтвердился 21.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 4763 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 122 человека.

ВАЖНО

Всех жителей Красноярска и края призывают не выходить из дома без крайней необходимости. Особенно это касается людей из группы риска (пожилых, страдающих хроническими заболеваниями). По возможности следует исключить посещение общественных мест. Если все же вышли на улицу, используйте защитные средства (маски и перчатки), по возвращении мойте руки с мылом. Если заметили ухудшение самочувствия, останьтесь дома и вызовите врача.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией - 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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