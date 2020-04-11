2020-04-11T10:35:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Закрытие Красноярска на въезд и выезд из-за коронавируса на дачников не распространяется

Рассказываем, как дачники могут проехать на свои участки в период режима самоизоляции и где находятся КПП
Татьяна РЯБИНИНА
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На дачу - можно!!!На дачу - можно!!!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Напомним, вечером 10 апреля губернатор Красноярского края Александр Усс объявил Красноярск и прилегающие к нему районы территориями особого режима. Подробности смотрите здесь

Естественно, первый вопрос у дачников. Сегодня с утра люди обмениваются новостями, удалось ли «проникнуть» или «прорваться» на собственные участки.

Ответ опубликовал на своей страничке в социальных сетях депутат Заксобрания края Александр Глисков. Цитируем: «С утра получил сразу ворох вопросов по поводу того как быть дачникам. Люди опасаются, что из за введённого новым указом губернатора пропускного режима их на дачу не пропустят. Задал вопрос администрации Губернатора, получил ответ, что на дачу можно. Большинство дачных массивов расположены до контрольно-пропускных пунктов. А если дача за КПП, нужно будет при себе иметь объяснительную, предусмотренную указом о самоизоляции. Да уж, дожили, уже и таким новостям радуемся».

Приводим список мест, где будут стоять КПП, всего вокруг Красноярска их 8

- 15-й километр дороги Красноярск-Енисейск, в районе развязки с глубоким обходом Красноярска;

- 802-й километр трассы Р-255 «Сибирь» в районе примыкания на пос. Логовой;

- 847-й километр трассы Р-255 «Сибирь» в районе АЗС «Роснефти»;

- 83-й километр трассы Р-257 «Енисей» в районе развязки с дорогой «Верхняя Бирюса — Ибрюль»;

- По трассе Р-255 «Сибирь» съезд с обхода Красноярск в районе кольца Красноярск-Кубеково;

- Автодорога Красноярск — Аэропорт в районе развязки «Зверосовхоз»;

- По трассе Р-255 «Сибирь» съезд с обхода Красноярск в районе развязки Красноярск-Железногорск;

- По трассе Р-255 «Сибирь» съезд с обхода Красноярск в районе развязки деревню Ермолаево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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