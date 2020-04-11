Мошенники используют коронавирус, чтобы под разными предлогами выманить у красноярцев деньги

В Красноярске индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам звонят люди, которые представляются сотрудниками санитарной службы и предлагают приобрести брошюры с информацией о профилактике «Коронавирус COVID-19». При отказе угрожают применением административных мер воздействия.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю предупреждает: никаких предложений о продаже или сборе денег от ведомства не поступает и не может поступать!

А если вам все же звонят от имени санитарной службы, сообщите об этом в правоохранительные органы, а также в адрес Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю по «телефону доверия»: +7 (319) 226-89-93.

Официальный сайт стопкоронавирус.рф предупреждает и о видах мошенничества, с которыми могут столкнуться жители.

Изучаем основные схемы, чтобы быть готовыми дать отпор мошенникам

Не переходите по сомнительным ссылкам, которые приходят Вам в личные сообщения в социальных сетях и не открывайте подозрительные вложения в письмах.

Вся официальная информация находится на портале стопкоронавирус.РФ, а также на сайтах СМИ, например, на сайте «Комсомольской правды». Напомним, по «Закону о СМИ» они отвечают за достоверность информации. У тех, кто пишет в социальных сетях и блогах такой ответственности нет.

Пользуйтесь только проверенными сайтами и онлайн-магазинами для покупки масок, респираторов, термометров и т.д., а также не выбирайте варианты с предоплатой за покупку.

Во время режима самоизоляции появилось очень много сайтов предлагающих доставку всего и прямо сейчас. Стоит быть осторожными и пользоваться только знакомыми сайтами или выбирать их по совету друзей и знакомых, которые давно ими пользуются.

Прежде чем открыть дверь незнакомцам в защитной одежде, которые представляются врачами или дезинфекторами от различных экстренных служб, уточните информацию о мероприятиях в вашем районе по номеру горячей линии по коронавирусу вашего региона.

Управляющие компании Красноярска обрабатывают только подъезды. Никакой обработки квартир они не делают!

Если в вашу дверь стучатся якобы представители управляющей компании и предлагают оплатить за вас жилищно-коммунальные услуги в банковском отделении, не поддавайтесь на уговоры и сообщите о случившемся в правоохранительные органы.

Если вы пенсионер и не можете делать платежи через интернет, вам поможет сотрудник Почты России, который приносит пенсию и у него при себе есть переносной кассовый аппарат. Он выдаст вам чек, подтверждающий оплату. Также можно произвести платежи через волонтеров, которых вы вызовете сами по телефону «горячей линии». Но тем, кто пришел без вызова, деньги отдавать ни в коем случае нельзя.

Если в вашу дверь стучатся или звонят по телефону якобы представители Пенсионного фонда Российской Федерации и запрашивают данные банковских карт для перевода выплат от ПФР, ни в коем случае не разглашайте свои персональные данные. Сообщите о случившемся в правоохранительные органы.

Помните, сотрудники Пенсионного фонда не ходят по домам! И не спрашивают никакие данные по телефону. Все необходимые данные у них уже есть.

Не верьте информации о том, что экспресс-тесты и новейшие лекарства от коронавируса можно купить в Интернете.

Напоминаем, что проходить тест необходимо при участии медицинского работника. А лекарств от коронавируса нет.

Не верьте лицам, которые пытаются обвинять вас в нарушении режима самоизоляции и требуют деньги.

Контролировать соблюдение режима самоизоляции могут только сотрудники правоохранительных органов. Причем, они должны предъявить служебное удостоверение и составить протокол. Никакие деньги полицейские не потребуют. Решение о штрафе принимает суд или административная комиссия.