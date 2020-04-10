2020-04-10T11:57:21+03:00
Общество

Красноярские депутаты считают, что меры поддержки должны получить все предприниматели

Горсовет обсудил проблему поддержки бизнеса
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Константин Сенченко, депутат горсоветаКонстантин Сенченко, депутат горсовета
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На этой неделе прошло рабочее совещание председателя городского Cовета Наталии Фирюлиной. Участники обсуждали меры по поддержке предпринимателей.

Например, было предложено снизить налоговую ставку для предпринимателей в сферах, больше всего пострадавших из-за эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Речь шла о снижении ставки ЕНВД в два раза - с 15% до 7,5 %. По подсчётам департамента экономической политики и инвестиционного развития это увеличит выпадающие доходы бюджета примерно на 60 млн рублей. Несмотря на это, депутаты предлагают применить такие льготы ко всем предпринимателям на территории Красноярска. Однако это может сократить доходы бюджета на 400 млн. руб.

- Для любой открытой точки это рабочие места, аренда и налоги. Предприниматели будут решать, открываться или нет. И нам нужно создать условия, чтобы они работали, потому что бизнес – это прежде всего рабочие места. Для многих предпринимателей сейчас создана тупиковая ситуация, а ведь у каждого из них работают люди, - считает Константин Сенченко, депутат горсовета.

Администрация города поддержала предложения депутатов о предоставлении льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом и муниципальными земельными участками. Депутаты рекомендовали департаменту муниципального имущества и земельных отношений в ближайшее время подготовить проекты предлагаемых изменений в действующие нормативные документы.

Дополнительно к этому, в соответствии с рекомендациями депутатов городского Совета, в администрации города начата работа по подготовке проекта распоряжения о предоставлении отсрочки по уплате арендных платежей за пользование муниципальным имуществом субъектами малого и среднего предпринимательства.

Наталия Фирюлина, председатель горсовета

Наталия Фирюлина, председатель горсовета

- Очень важно, что вводится отсрочка арендной платы за пользование муниципальным имуществом и муниципальной землей, которая предусмотрена в 2020 году, и уплата равными частями этой арендной платы в сроки, которые предусмотрены договором аренды на 2 года вперед. То есть платить эту арендную плату будут в 2021 и в 2022 году. Это очень хорошая, я считаю, мера, - говорит Наталия Фирюлина, председатель горсовета.

Депутаты также предложили разрешить работу организаций, предоставляющих бытовые услуги: ателье, ремонт, химчистки, салоны красоты и др.

- Есть целый ряд организаций, которые сегодня не работают, но люди массово там никогда не собираются. Например, кто-нибудь видел, чтобы в цветочном магазине собиралась очередь? Никто не сможет комфортно жить без услуг парикмахерской, грубо говоря, месяц, - считает Андрей Козиков, заместитель председателя горсовета.

Андрей Козиков, заместитель председателя горсовета. Фото: Горсовет

Андрей Козиков, заместитель председателя горсовета. Фото: Горсовет

АКТУАЛЬНО

В Красноярске могут открыть салоны красоты и автомастерские в период самоизоляции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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