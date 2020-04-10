Коронавирус в Красноярске, последние новости на 10 апреля 2020 года: пациенты на ИВЛ, закрытый Норильск и продуктовые наборы для детей

Минувший день 9 апреля не принес изменений по количеству подтвержденных больных COVID-19, таких на территории края 39. Причем коронавирус вышел за пределы краевого центра и ушел в регионы – есть заболевшие в Курагинском районе, в Железногорске и Норильске. Два пожилых пациента в тяжелом состоянии переведены на аппараты ИВЛ. Однако количество граждан с подозрением увеличилось, сейчас подтверждение диагноза ждут уже 16 человек. Эпидемиологи отмечают: среди инфицированных все больше тех, кто поймал коронавирус, никуда не выезжая.

Все больше случаев нарушения режима самоизоляции отмечают в Красноярске. Последние данные на вечер 9 апреля: сотрудники полиции составили 3153 протокола на нарушителей. Горожане игнорируют призыв остаться дома и отправляются гулять, катаются на автобусах в гости друг к другу, устраивают пикники на окраине города. А ведь покидать квартиры можно, напоминаем, для поездки на работу (для предприятий, входящий в список разрешенных), в магазин за продуктами, в аптеку или прогулять питомца на расстояние 100 метров от дома.

В Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия создали рабочую группа, задача которой выявлять и пресекать ложную информацию обо всем, что касается коронавирусной инфекции. А также разыскивать источники их появления и привлекать к ответственности. А слухов сейчас немало, они циркулируют в социальных сетях и мессенджерах. Причем порой созданный в одном регионе фейк потом адаптируется к другому региону. Создаются они из хулигантских побуждений или по политическим мотивам, а распространяются потом между собой доверчивыми гражданами.

В Красноярске начали выдавать продуктовые наборы льготным категориям детей, которые получают бесплатно горячее питание в школе. Это дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с ОВЗ. Таких семей в Красноярске 15,7 тысяч. Перед получением продуктов нужно написать заявление. Это можно сделать дистанционно заранее или при получении. Организация этой работы возложена на директоров школ. За дополнительной информацией родители могут обращаться в школу, где учится их ребенок.

Жители Норильска смогут вылететь в Красноярск только при наличии специального разрешения. Такая информация появилась на официальном сайте северного города. Решать, выпускать кого-то или нет, будет принимать межведомственная комиссия. Причина ясна: из соображений безопасности. Поскольку в краевом центре неблагополучная эпидемиологическая обстановка, власти Норильска таким образом хотят минимизировать риски при возвращении своих жителей с «большой земли».

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