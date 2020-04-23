2020-04-22T16:33:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 23 апреля 2020 года: всего 392, выздоровели 48

Сообщаем последние данные на утро 23 апреля о количестве зараженных коронавирусом
Ася ЖУКОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске достигло 392.Количество зараженных коронавирусом в Красноярске достигло 392.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске достигло 392 (+22 за сутки). Такие данные приводят минздрав и Роспотребнадзор на утро 23 апреля. Случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в 35 городах и районах края. В среднем, темп прироста за сутки – 13,1%.

Сейчас в больницах региона проходят лечение 238 человек. У 49% болезнь протекает без симптомов, у 30% - легкая форма, у 17% - средняя. И у 4% - тяжелая. Шесть человек находятся на аппарате ИВЛ (они в стабильно тяжелом состоянии).

За весь период умерли пять пациентов. За последние сутки подтверждено три летальных исхода (два в Красноярске и один в Канске). Все погибшие – люди в возрасте, страдавшие хроническими заболеваниями.

На амбулаторном лечении – 101 с легкой формой течения COVID-19. В стационарах края развернуты 1432 специализированные койки, есть 290 аппаратов ИВЛ.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.

КОНКРЕТНО

Всего новая инфекция проникла в 35 городов и районов края. Больше всего заболевших – 261 человек – в самом Красноярске. Березовский район – 21, Большемуртинский район – 15, Емельяновский район – 11, Курагинский – 10, Дивногорск и Канский район – по 7, Канск – 6, Железногорск и Норильск – по 5, Назарово, Ирбейский, Новоселовский, Абанский - по 4, Ачинск – 3, Манский, Иланский, Балахтинский, Кежемский, Козульский – по 2, Зеленогорск, Сосновоборск, Лесосибирск, Енисейск, Минусинск, Шарыпово, Бородино, Сухобузимский, Енисейский, Пировский, Шушенский, Ермаковский, Уярский, Богучанский районы - по одному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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