2020-04-17T17:32:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 18 апреля 2020 года: 231, из них 10 в тяжелом состоянии

Мы собрали последние данные о количестве зараженных COVID-19 на утро 18 апреля
Ася ЖУКОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 18 апреля 2020 года: 231, из них 10 в тяжелом состоянии.Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 18 апреля 2020 года: 231, из них 10 в тяжелом состоянии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным Роспотребнадзора на утро 18 апреля, в Красноярском крае выявлен 231 случай заражения коронавирусной инфекцией, то еще 29 за минувшие сутки.

Причем у 80% COVID-19 протекает в легкой или средней форме. Но есть и «тяжелые», это десять человек: пять в Красноярске, все они на ИВЛ. А также пять на территориях: из них трое на ИВЛ, еще двое – на кислородной поддержке. Количество излечившихся пока остается прежним, это 17 человек за весь период.

- Таким образом, на лечении остаются 214 пациентов, - информируют в оперштабе. - Заболевание выявлено в 31 муниципальных образованиях. Под непрерывным медицинским наблюдением поликлиник края на дому - 4907 человек (+85 за сутки). Снято с медицинского наблюдения за последние сутки 25 человек.

ВАЖНО

При появлении первых симптомов респираторной инфекции, пожалуйста, оставайтесь дома! Вызовите участкового врача или скорую помощь. Постарайтесь (по возможности) исключить контакты с окружающими. Если недавно вернулись из-за рубежа, обязательно сообщите врачам. Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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