Коронавирус в Красноярске, последние новости на 11 апреля 2020 года: въезд и выезд ограничены, расширен список работающих организаций

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае за минувшие сутки, 10 апреля, не увеличилось, выявлено 39 случаев. Впрочем, инфекция вышла за пределы краевого центра, есть заболевшие в Железногорске, Норильске, Курагинском районе. Два пациента, оба пожилые, находятся в тяжелом состоянии, их перевели на аппараты ИВЛ.

Резко выросло количество людей, у которых подозревают коронавирус, их уже 16. За прошедший день стало больше на 12 человек. По словам специалистов, растет количество «внутренних» заражений, болеют те, кто не выезжал из края. За все время выздоровели 8 человек.

Красноярск закрыли на въезд и выезд

Указом губернатора Александра Усса с 11 апреля в Красноярске, а также еще в нескольких городах и районах края введен особый режим передвижения транспорта – для предотвращения распространения инфекции. На въездах/выездах теперь круглосуточно действуют КПП. Проезд разрешен только жителям и тем, кто работает в населенном пункте. Чтобы въехать на территорию, нужно предъявить документы, подтверждающие право там находиться.

Расширен список предприятий, которым разрешено работать

После объявления в регионе режима всеобщей самоизоляции многие организации оказались временно закрыты, сотрудники остались без средств. В основном, работать разрешили только экстренным службам. Сейчас список предприятий существенно расширили. Глава региона подписал указ, согласно которому запуститься можно стройфирмам, адвокатским конторам, продавцам семян и саженцев, распространителям СМИ…

Коронавирус 2020 разогнал смог над Красноярском

Зеленый, зеленый, зеленый: ежедневные показатели загрязнения атмосферного воздуха уже третью неделю выдают по Красноярску фантастические данные. Научный центр СО РАН; Центр мониторинга окружающей среды гидромета; датчики проекта Красноярск.Небо; частные лаборатории – как сговорились, маркируют разные районы города не оставляющим сомнения цветом. Зеленым или голубым (у кого как), означающим только одно: воздух в Красноярске который день чист!

Когда в Красноярске отменят режим самоизоляции из-за коронавируса

Из-за коронавируса горожане которую неделю сидят по домам. «Комсомолка» разбиралась вместе с экспертом, заместителем председателя Заксобрания края Алексеем Кулешом, когда могут отменить режим самоизоляции:

- К сожалению, у нас регионы по большей части ориентируются на Москву, а там ситуация, действительно, куда более серьезная, нежели в Сибири. И поэтому меры, которые принимаются сейчас в Красноярском крае, мне представляются слегка избыточными. В пользу этого мнения говорит то, что жители ориентируются на свои ощущения, все-таки по большей части самоизоляцию не соблюдают. К сожалению, это наносит ущерб не только имиджу власти, которая приняла жесткое решение, которое не исполняется, но и экономике. Экономике региона, особенно малому и среднему бизнесу. Конечно, хотелось бы, чтобы уже через неделю режим в Красноярском крае был существенно смягчен.