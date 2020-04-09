2020-04-09T19:39:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 10 апреля 2020 года: зафиксировано 39, под подозрением 4

Последние данные на утро 10 апреля о количестве зараженных коронавирусом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 10 апреля 2020 годаКоличество зараженных коронавирусом в Красноярске на 10 апреля 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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В минувшие сутки ситуация с коронавирусом в Красноярске и крае оставалась стабильной. Официально подтверждены 39 случаев заболевания. Причем инфекция вышла за пределы краевого центра: уже есть случаи и Норильске, в Курагино, Железногорске, один пациент на подтверждении в Пировском районе.

Выздоровевших – 8 человек, на лечении в больнице – 31. Ранее сообщалось, что заболевание протекает в преимущественно легкой форме. Теперь медики признают: все чаще встречается средняя степень тяжести. Накануне двух пациентов в тяжелой форме подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Они входят в классическую группу риска – обоим больше 60 лет, есть ряд сопутствующих хронических болезней хронические заболевания. Коронавирус они подхватили здесь, в Красноярске.

Добавим, что предварительный диагноз «коронавирусная инфекция» установлен у 4 человек. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 4909 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 209 человек. Снято с медицинского наблюдения 8852 человека за истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки 902. Обследовано всего 17 746 человек, из них за последние сутки 1 220.

Телефон горячей линии Роспотребнадзора: 8 800 100 56 53

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ИСТОЧНИК KP.RU

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