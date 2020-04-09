Продуктовый набор для школьников в период самоизоляции в Красноярске: кому положен, как получить, что входит

В Красноярске с сегодняшнего дня, 9 апреля, начали выдавать продуктовые наборы льготным категориям детей, которые получают бесплатно горячее питание в школе. Это дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с ОВЗ. Таких семей в Красноярске 15,7 тысяч.

Перед получением продуктов нужно написать заявление. Это можно сделать дистанционно заранее или при получении. Организация этой работы возложена на директоров школ. За дополнительной информацией родители могут обращаться в школу, где учится их ребенок.

Порядок такой: с утра в школу завозят продукты, ответственные за фасовку сотрудники раскладывают их согласно списку. Затем родители могут приехать и забрать, их заранее об этом оповещают. В продуктовом наборе макароны, крупы, молочные изделия, сладости, консервы, чай, сахар, консервы.

Добавим, что в Красноярском крае продуктовые наборы получат почти 97 тысяч детей. Состав набора зависит от района проживания и суммы, выделяемой в этом районе на горячее питание. Стоимость набора продуктов определена постановлением правительства Красноярского края, исходя из размера средней стоимости набора продуктов для приготовления горячего завтрака.

В других территориях края получение наборов будет проходить разными способами – доставка лично в руки или в пунктах выдачи по заранее составленному графику. Классные руководители или сотрудники школы сообщат родителям, когда продуктовый набор доставят семье или в какое время и куда нужно будет приходить за ним.

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