2020-04-09T14:39:20+03:00
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Продуктовый набор для школьников в период самоизоляции в Красноярске: кому положен, как получить, что входит

Рассказываем, кому положен продуктовый набор в период дистанционного обучения на дому
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Продуктовый набор для школьников в период самоизоляции в Красноярске: кому положен, как получить, что входит. Фото: пресс-служба правительства краяПродуктовый набор для школьников в период самоизоляции в Красноярске: кому положен, как получить, что входит. Фото: пресс-служба правительства края
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В Красноярске с сегодняшнего дня, 9 апреля, начали выдавать продуктовые наборы льготным категориям детей, которые получают бесплатно горячее питание в школе. Это дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с ОВЗ. Таких семей в Красноярске 15,7 тысяч.

Перед получением продуктов нужно написать заявление. Это можно сделать дистанционно заранее или при получении. Организация этой работы возложена на директоров школ. За дополнительной информацией родители могут обращаться в школу, где учится их ребенок.

Порядок такой: с утра в школу завозят продукты, ответственные за фасовку сотрудники раскладывают их согласно списку. Затем родители могут приехать и забрать, их заранее об этом оповещают. В продуктовом наборе макароны, крупы, молочные изделия, сладости, консервы, чай, сахар, консервы.

Добавим, что в Красноярском крае продуктовые наборы получат почти 97 тысяч детей. Состав набора зависит от района проживания и суммы, выделяемой в этом районе на горячее питание. Стоимость набора продуктов определена постановлением правительства Красноярского края, исходя из размера средней стоимости набора продуктов для приготовления горячего завтрака.

В других территориях края получение наборов будет проходить разными способами – доставка лично в руки или в пунктах выдачи по заранее составленному графику. Классные руководители или сотрудники школы сообщат родителям, когда продуктовый набор доставят семье или в какое время и куда нужно будет приходить за ним.

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Идет четвертый день дистанционного обучения. Накануне мы писали о том, с какими трудностями сталкиваются школьники из Красноярска – то не могут войти на ту или иную образовательную площадку, то не открывается у них «Элжур» (электронный журнал). Родители переживают больше детей, делятся друг с другом в своих чатах вопросами и советами. Одним словом, пока получается не так складно, как было задумано (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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