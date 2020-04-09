Правила для беременных в Красноярске в период коронавируса: где и как проходят обследования при беременности

В период самоизоляции из-за коронавируса в Красноярске отменены плановые приемы и операции в больницах. Но что делать будущим родителям в такой ситуации? Рассказываем, как работают женские консультации в Красноярске.

С 4 по 30 апреля плановая медицинская помощь пациентам в женских консультациях не осуществляется. На прием будущие мамы могут попасть только строго по записи. Но перед самим приемом лучше связаться со своим врачом по телефону.

Женщин с температурой, признаками ОРВИ и гриппа просят женскую консультацию не посещать, а вызвать врача терапевта на дом. Беременным, в случае заболевания простудой, необходимо сообщить об этом в женскую консультацию.

Беременным женщинам, которые контактировали с прибывшими из-за границы или районов России, где выявлены случаи коронавирусной инфекции, женскую консультацию посещать запрещено. В таком случае необходимо позвонить на телефон горячей линии 8-800-100-56-53 и в женскую консультацию по телефону регистратуры.

КОНКРЕТНО

Телефоны женских консультаций

ЖК №1

Регистратура: 226-22-62

Заведующая: 225-06-42, Панина Оксана Николаевна

ЖК №2

Регистратура: 228-07-72

Заведующая: 228-05-95, Коваленко Ирина Владимировна

ЖК №3

Регистратура: 224-47-00

Заведующая: 224-89-86, Рыженкова Ирина Юрьевна

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Ожидают уточненного диагноза еще 3 человека. При этом, как отмечают эпидемиологи, только 13 человек привезли инфекцию из-за границы. 12 пациентов подхватили ее уже здесь, контактируя с носителями. Причем у некоторых заболевание проходит в легкой форме, без очевидных симптомов. (Подробности)