2020-04-09T12:04:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Как работает полиция в Красноярске при коронавирусе: в усиленном режиме, чтобы уменьшить количество нарушений

Рассказываем, как работает полиция в Красноярске в период самоизоляции
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Рассказываем, как работают сотрудники полиции в период самоизоляции в КрасноярскеРассказываем, как работают сотрудники полиции в период самоизоляции в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске с 28 марта 2020 года действует режим самоизоляции. Жителей города просят не покидать свои квартиры без необходимости.

Среди допустимых причин покинуть жилье: поход в магазин, в аптеку, прогулка с питомцем, экстренные случаи (получение медицинской помощи).

За порядком и соблюдением рекомендаций в Красноярске следят сотрудники полиции.

Основная задача полицейский, как рассказывают в ГУ МВД России по Красноярскому краю, - беседы с людьми на улицах города, в которых они разъясняют ответственность за нарушение режима, установленного властями. По факту беседы полицейские собирают объяснительные (подробнее о них тут), и передают в районные администрации, где уже принимают решение о привлечении граждан к ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Сотрудники полиции работают в усиленном режиме, чтобы свести к минимуму количество нарушений. Полицейские призывают всех осознавать серьезность ситуации, не подвергать опасности себя и своих родных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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