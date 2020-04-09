2020-04-09T11:58:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 9 апреля 2020 года: два «тяжелых» пациента подключены к аппаратам ИВЛ

Рассказываем о состоянии пациентов, находящихся на лечении в инфекционном отделении
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Красноярске, последние новости на 9 апреля 2020 годаКоронавирус в Красноярске, последние новости на 9 апреля 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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Появилась информация о состоянии больных коронавирусом в Красноярске. Согласно сводке на 9 часов утра 9 апреля в крае официально подтверждено заболевание COVID-19 у 39 человек. Выздоровевших 8, они уже выписаны домой. Проходит лечение в больнице 31 пациент. У большинства из них легкая степень тяжести, есть средняя степень. И вот буквально стало известно, что два пациента находятся в тяжелом состоянии, это подтверждает краевой минздрав. Оба находятся в классической группе риска – пожилой возраст, за 60 лет, и ряд сопутствующих хронических болезней. Пока не уточняется, как они заразились коронавирусом: привезли инфекцию из-за границы или подхватили ее уже здесь.

Напомним, что коронавирус дает осложнение на легкие, поэтому особенно необходимо беречь себя людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с пониженным иммунитетом.

Добавим, что предварительный диагноз «коронавирусная инфекция» установлен у 4 человек. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 4909 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 209 человек. Снято с медицинского наблюдения 8852 человека за истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки 902. Обследовано всего 17 746 человек, из них за последние сутки 1 220.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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