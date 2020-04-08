2020-04-08T12:19:59+03:00
Общество

Объемы ТКО за первую неделю самоизоляции красноярцев выросли на 80%!

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Фото: КРКФото: КРК
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Дни вынужденного отдыха жители нашего города решили потратить с пользой. Кто-то активно занимается спортом, достав из забвения домашние тренажеры, а кто-то приступил к генеральной уборке – квартир, балконов, подвалов. В результате в домах красноярцев становится ощутимо чище, а вот количество мусора на контейнерных площадках увеличивается в разы.

Только за первую нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, жители левобережной зоны Красноярска отправили в мусорные контейнеры более 5 тысяч тонн отходов. По сравнению с первой неделей марта количество вывезенного на полигон ТКО выросло на 80%!

«Изначально мы были осторожны в прогнозах и говорили, что мусора не стало больше, просто произошло его перераспределение от закрывшихся на карантин организаций к многоквартирным домам. Но уже первые дни самоизоляции показали, что это не так - сейчас мы наблюдаем и увеличение объемов, и изменение состава ТКО», - говорит Илья Ильин, директор «Красноярской рециклинговой компании».

По словам руководителя левобережного регионального оператора, в составе мусорных отходов появилось много органики – прошлогоднего картофеля, моркови, свеклы, которые жители выкидывают после активной чистки гаражей и подвалов. Выросло количество отходов и в частном секторе. В частности, в два раза выросло число заявок на вывоз мусора из индивидуальных контейнеров в п. Емельяново.

«Такая картина обычно характерна для майских праздников, но теплая погода и карантин существенно подвинули сроки», - отмечает Илья Ильин.

За первую неделю самоизоляции в два раза выросло и количество звонков от потребителей в центр обращений «Красноярской рециклинговой компании». Основные запросы связаны с изменением графиков вывоза отходов с предприятий, которые в связи с карантином полностью или частично прекратили свою деятельность.

«Поступают звонки, связанные и с наполняемостью мусорных баков. В связи с возросшим количеством отходов мы оптимизируем графики вывоза, направляя мусоровозы к наиболее проблемным контейнерным площадкам по два раза в сутки», - рассказывает Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».

Ежедневно левобережный оператор выводит на линию более 70 мусоровозов. В среднем водители совершают порядка 120 маршрутов в сутки, а средний пробег одной машины в день составляет порядка 160-170 километров.

Бесперебойный вывоз мусора с левобережной зоны Красноярска обеспечивают около 200 сотрудников, которые, несмотря на объявленные нерабочие дни, не могут оставаться дома. Это - водители, операторы-погрузчики, диспетчеры, сотрудники колл-центра, чей ежедневный выход на работу является залогом порядка и чистоты во дворах красноярцев, находящихся на самоизоляции.

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