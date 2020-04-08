2020-04-08T10:35:32+03:00
Общество

«Держись за лестницу!»: полицейский прополз по хрупкому льду, чтобы спасти тонущего мужчину

Житель Красноярского края решил сократить дорогу по реке Кан и провалился
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Андрей Какаулин Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюАндрей Какаулин Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Жителю поселка Ирбейское в этот день и повезло, и не повезло одновременно. Не повезло провалиться под лед реки Кан (впрочем, здесь роль сыграла еще и собственная неосмотрительность 34-летнего мужчины). А повезло - что произошло все неподалеку от полицейского участка. Мужчина, живущий на другом берегу реки, вместо того, чтобы пройти по мосту, решил отправиться... нет, не вплавь - по льду. Ясно дело - провалился.

- Помогите! - очутившись в ледяной воде заорал во всю силу мужчина.

В это время на рабочем месте находился начальник местного отдела полиции Андрей Какаулин. Хорошо, что у полицейского в кабинете была открыта форточка. И он услышал, как кто-то зовет на помощь. Выглянув на улицу, Какаулин увидел, что в нескольких метрах от берега тонет мужчина. Счет шел на минуты. В такой ледяной воде долго тонувший не продержался бы.

Спасение утопающего мужчины Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Спасение утопающего мужчины Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Какаулин выскочил на берег, прихватив с собой старенькую деревянную лестницу. А потом пополз к мужчине по хрупкому льду, на котором кое-где уже проталины.

- Держись за лестницу! - крикнул, протянув утопающему «соломинку».

Мужик ухватился за нее до боли в пальцах. К тому моменту он так заледенел, что и говорить толком не мог. Тогда полицейский начал вытягивать его потихоньку из полыньи.

- Удерживаясь за лестницу, полицейский не дал мужчине утонуть, постепенно двигаясь в сторону берега, после чего передал его в руки прибывшим медикам, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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