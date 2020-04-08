Зарплата учителей в Красноярске 2020: в период дистанционного обучения выплаты не уменьшатся

Вопрос ребром: как заплатят учителям за период самоизоляции? Задают его сейчас очень часто, многие переживают, не урежут ли им зарплату? Этот вопрос мы переслали министерству образования Красноярского края и получили ответ: заработная плата учителям в крае в период нерабочих дней и дистанционного обучения сохранится в полном объеме.

- В период нерабочих дней либо с переходом школьников на дистанционное обучение учителя будут получать такую же зарплату, как и обычно, так как меняется формат, но не объем работы. При организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий учителя практически выстраивают индивидуальную образовательную траекторию своих учеников, - рассказала министр образования края Светлана Маковская.

Добавим, что педагоги во время каникул проанализировали возможности образовательных платформ, электронных ресурсов, мессенджеров, определили механизмы обратной связи с детьми, родителями. Получили в помощь ссылки на информационные ресурсы, которые можно использовать при обучении.

По всем вопросам по работе учреждений в период коронавирусной инфекции действуют горячие линии министерства образования края:

- детские сады – (391) 268-12-38;

- школы – (391) 221-93-54;

- учреждения дополнительного образования – (391) 268-14-14;

- техникумы и колледжи – (391) 221-15-99.