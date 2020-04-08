«Единая Россия» продолжит оказывать всю необходимую поддержку гражданам до завершения эпидемии коронавируса
«Единая Россия» продолжит оказывать необходимую поддержку гражданам во всех регионах страны до тех пор, пока пандемия не пойдет на спад. Об этом Председатель партии Дмитрий Медведев заявил на онлайн совещании с представителями региональных волонтерских центров партии по борьбе с распространением коронавируса.
«Наша партия принимает активное участие в борьбе с распространением инфекции. Мы создали федеральный Ситуационный центр, который ежедневно обрабатывает десятки тысяч звонков и организует работу более 80 тысяч волонтеров по всей России. Тысячи заявок на оказание адресной помощи выполняются в режиме реального времени. Добровольцы доставляют людям продукты питания и средства защиты, заботятся о пожилых, помогают семьям медработников, которые круглосуточно находятся в больницах. Мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку до тех пор, пока эпидемия не пойдет на спад. Столько, сколько нужно. Как минимум – до конца апреля, в рамках тех решений, которые были озвучены президентом», - сказал Медведев.
Он отметил, что в целом в стране удается не допускать резкого распространения болезни. Председатель партии подчеркнул, что сейчас всех объединяет стремление победить болезнь, и «в борьбе с ней не может быть маленьких дел».
«Врачи и медсестры круглосуточно находятся рядом с пациентами, делают все возможное, чтобы помочь им справиться с инфекцией. Свои лучшие качества проявляют волонтеры, представители общественных организаций, предприниматели – все, кто по зову сердца откликнулся на беду, осознавая личную ответственность», - добавил Медведев, выразив им свою глубокую признательность.
Отдельное внимание, по словам Медведева, в сложившейся ситуации необходимо уделить бизнесу.
«Президент озвучил целый комплекс мер по его поддержке. Из средств массовой информации мы получаем сообщения о том, что в регионах далеко не все услышали этот призыв. И мы понимаем, что такая ситуация недопустима. «Единая Россия» должна оказывать профессиональную юридическую помощь, мы об этом договаривались, всем категориям населения, а также предпринимателям. Обратиться может любой человек с тем, чтобы получить консультацию – и в региональных волонтерских центрах партии, и на федеральном уровне – в ситуационном центре», - сказал Медведев.
Председатель партии подчеркнул, что среди приоритетов «Единой России» также защита прав граждан, которые находятся в непростых условиях, в том числе тех, кому грозит увольнение.
«Кризис есть кризис и зачастую такие решения принимаются, но где-то они не только не основаны на законе, они несправедливы. Наряду с адресной поддержкой важно защищать права граждан – трудовые права, право на получение мер государственной поддержки. С помощью экспертов Правозащитного центра партии мы усилим работу по этим направлениям», - отметил он.
В частности, в качестве мер поддержки медиков «Единая Россия» направит в каждый регион автомобили для доставки врачей на дом к пациентам, а также их доставке с работы и на работу.
«Дефицит транспортных средств наблюдается не только в столице, но и практически во всех регионах. В этой связи мы, сокращая свои управленческие расходы, решили направить часть средств на закупку транспорта - по 2-3 единицы на каждый субъект – для того, чтобы эту нагрузку с транспортных хозяйств региональных департаментов здравоохранения снять. В ближайшее время эти машины в регионы поступят», - сообщил на совещании с волонтерскими центрами секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Алексей Додатко, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия»
В ходе обсуждения волонтёрские центры в регионах поделились своим опытом оказания помощи гражданам и врачей. Секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия« Алексей Додатко рассказал о работе волонтерского центра партии «Единая Россия» по противодействию распространения коронавируса в Красноярском крае:
«За две недели работы в волонтерском корпусе Красноярского края зарегистрировано 850 волонтеров. Они собирают заявки по телефону горячей линии от жителей края, входящих в группу риска, доставляют продукты, медикаменты, помогают по хозяйству, решают бытовые вопросы. На данный момент волонтеры отработали более 530 обращений. Для оперативности создана мобильная бригада из 12 молодогвардейцев, которая работает в пределах города Красноярска и пригородной зоны. В Красноярском крае работа волонтерского штаба идет в режиме 24/7. При этом, география взаимопомощи, действительно, обширна – от южных районов до Заполярья. На базе региональной общественной приемной партии открылась «горячая линия», на которую могут обратиться, как работники, так и представители малого и среднего бизнеса. Все они получают юридические консультации. За два дня работы горячей линии к нам обратилось 27 жителей края по трудовым вопросам и 53 представителя малого и среднего предпринимательства. Работает служба психологической помощи. Волонтеры фиксируют стремительный рост количества обращений по всем направлениям, это говорит о том, что помощь становится все более востребованной. Сейчас перед нашими депутатами в Законодательном собрании края совместно с региональной исполнительной властью стоит важная задача. Нужно оперативно продолжить работу над пакетом мер поддержки экономики края, предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, социальной поддержки медиков, которые находятся на передовой. Необходимо включиться в работу по подготовке законодательства, чтобы люди, чье материальное положение окажется под угрозой в результате негативных последствий пандемии коронавируса, вовремя и в полном объеме получили социальные меры поддержки».
Источник: krasnoyarsk.er.ru