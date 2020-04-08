2020-04-08T09:58:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Открытие сезона охоты в Красноярске 2020: перенесут ли из-за коронавируса?

Рассказываем, могут ли отменить или перенести весенний сезон охоты на территории Красноярского края
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Весенний сезон охоты в период коронавируса в Красноярском крае 2020Весенний сезон охоты в период коронавируса в Красноярском крае 2020Фото: Мария ЛЕНЦ
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Охотники Красноярского края готовятся к открытию весеннего сезона. Оно запланировано на 25 апреля. Обсуждают с товарищами, куда направятся и где дичь интереснее, закупаются патронами, достают экипировку. Однако состоится ли долгожданное мероприятие – вот вопрос. Коронавирус вносит свои коррективы во все планы.

В министерстве экологии и рационального природопользования «Комсомольской правде»-Красноярск признались: охотники «обрывают» им телефоны приемной. Все просят сказать: отменят или не отменят. Но конкретного ответа «да» или «нет» прямо сейчас никто не дает.

На самом деле Минприроды РФ прислал рекомендации краевому минприроды об отмене охотничьего сезона. На основании него в крае был составлен соответствующий документ.

- Постановление сейчас проходит все экспертизы. Необходимо ведь соблюсти предусмотренные законом формальности. Так что пока вопрос не решенный. Как только документ будет принят, мы официально обнародуем информацию, - пояснила пресс-секретарь краевого минприрода Ирина Набиулина.

А можно ли не отменять, а просто перенести сезон охоты? Нет, такой вариант не рассматривается. Потому что у природы свой собственный биологический цикл и специалисты высчитывают время, когда можно охотиться, не нанося ущерба природе, исходя их этих особенностей. Ведь боровая дичь не перенесет из-за коронавируса сроки своего возвращения домой и гнездования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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