Система электронных пропусков в Красноярске в период самоизоляции: работодатели обязаны заполнить электронную базу данных
Красноярских предпринимателей, которые при режиме самоизоляции продолжили работу, власти обязали соблюдать меры противодействия коронавирусу на рабочих местах. Как сообщили в пресс-службе администрации Красноярска, до 8 апреля включительно предприниматели должны заполнить установленную форму.
На электронную почту предпринимателя придет ссылка на личный кабинет, логин и пароль для входа в него. В базу данных в течение 3 дней нужно будет внести список сотрудников, которые выходят на работу при режиме самоизоляции.
- Главы районов определят представителей, которые будут проводить проверки в организациях и предприятиях по соблюдению работодателями превентивных мер, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в мэрии.
Приводим список организаций, которые могут работать в Красноярске:
- Непрерывно действующие организации (энергетика, теплоснабжение, гидротехника, сельское хозяйство, доставка медицинских товаров);
- Медицинские организации
- Организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС
- Фирмы по неотложным ремонтным и погрузочно-разгрузочным работам;
- Финансовые организации, предоставляющие неотложных услуги (по расчетам и платежам);
- Ветеринарные клиники
- Организации ЖКХ;
- Производство и доставка продовольственных товаров;
- Транспорт и логистика;
- Строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;
- Организация дорожной отрасли;
- Лесозаготовительные организации;
- Услуги IT и связи;
- Похоронные товары и услуг;
- Гостиницы;
- Сельское хозяйство;
- Производители СИЗ, дезинфицирующих средств, лекарств и товаров медицинского назначения;
- Нефтепереработка и металлургия;
- Организации, оказывающие услуги по дезинфекции помещений и общественных пространств;
- СМИ;
- Нотариусы для действий экстренного и неотложного характера.
Для предпринимателей организован центр информационной поддержки, - здесь можно задать все интересующие вопросы. Телефон: 8-800-100-53-19 (доб. 5) или электронный адрес - help-ssp@krsk2019.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
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