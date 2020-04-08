2020-04-08T10:42:41+03:00
Общество

Система электронных пропусков в Красноярске в период самоизоляции: работодатели обязаны заполнить электронную базу данных

Рассказываем, про систему электронных пропусков в Красноярске. Список тех, кому работать можно, расширено, но нужно соблюдать безопасность на предприятиях
Анна СНЕГИРЕВА
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Власти настаивают на соблюдении мер по противодействию коронавирусу на предприятияхВласти настаивают на соблюдении мер по противодействию коронавирусу на предприятияхФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярских предпринимателей, которые при режиме самоизоляции продолжили работу, власти обязали соблюдать меры противодействия коронавирусу на рабочих местах. Как сообщили в пресс-службе администрации Красноярска, до 8 апреля включительно предприниматели должны заполнить установленную форму.

На электронную почту предпринимателя придет ссылка на личный кабинет, логин и пароль для входа в него. В базу данных в течение 3 дней нужно будет внести список сотрудников, которые выходят на работу при режиме самоизоляции.

- Главы районов определят представителей, которые будут проводить проверки в организациях и предприятиях по соблюдению работодателями превентивных мер, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в мэрии.

Приводим список организаций, которые могут работать в Красноярске:

- Непрерывно действующие организации (энергетика, теплоснабжение, гидротехника, сельское хозяйство, доставка медицинских товаров);

- Медицинские организации

- Организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС

- Фирмы по неотложным ремонтным и погрузочно-разгрузочным работам;

- Финансовые организации, предоставляющие неотложных услуги (по расчетам и платежам);

- Ветеринарные клиники

- Организации ЖКХ;

- Производство и доставка продовольственных товаров;

- Транспорт и логистика;

- Строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;

- Организация дорожной отрасли;

- Лесозаготовительные организации;

- Услуги IT и связи;

- Похоронные товары и услуг;

- Гостиницы;

- Сельское хозяйство;

- Производители СИЗ, дезинфицирующих средств, лекарств и товаров медицинского назначения;

- Нефтепереработка и металлургия;

- Организации, оказывающие услуги по дезинфекции помещений и общественных пространств;

- СМИ;

- Нотариусы для действий экстренного и неотложного характера.

Для предпринимателей организован центр информационной поддержки, - здесь можно задать все интересующие вопросы. Телефон: 8-800-100-53-19 (доб. 5) или электронный адрес - help-ssp@krsk2019.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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