2020-04-08T08:27:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Сдать анализ на коронавирус в Красноярске: где принимают, сколько стоит

Рассказываем, можно ли сдать анализ на коронавирус по собственной инициативе в Красноярске
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Можно ли сдать анализ на коронавирус по собственной инициативе в КрасноярскеМожно ли сдать анализ на коронавирус по собственной инициативе в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Можно ли сдать анализ на коронавирус самостоятельно, подстраховаться на всякий случай? Такой вопрос красноярцы задают уде несколько недель. Всплеск интереса случился после того, как стало известно о первом заболевшем коронавирусом. К тому же специалисты подтвердили, что заболевание может протекать бессимптомно. В конце марта мы выяснили, что пройти такой тест в Красноярске можно только чрез медиков. Что изменилось сейчас?

Заявки на проведение исследований на коронавирусную инфекцию подавали несколько частных клиник Красноярска:

- Центр лабораторных технологий «АБВ» проводит исследования только для краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения, то есть по госзаказу. Прием биоматериала от пациентов не производится.

- Медицинская компания «Инвитро» проводит исследования исключительно по госзаказу, частных клиентов по коронавирусу на принимают.

- СИТИЛАБ анонсировал проведение исследований на коронавирус в Красноярске для населения и даже обозначил цену: 2000 за сам анализ и 690 рублей забор биоматериала (мазок изо рта). Однако в управлении краевого Роспотребнадзора пока не уточняют, есть ли у организации официальное разрешение на это.

Добавим, что сделать тест на коронавирус красноярцы могут совершенно бесплатно при наличии показаний к этому:

- симптомы заболевания, схожие с ОРВИ (насморк, кашель, температура, общее недомогание);

- общение с больным коронавирусом или его окружением в течение последних 14 дней.

Для этого нужно позвонить на горячую линию 8-800-100-56-53 по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. К вам приедут специалисты, возьмут биоматериал и увезут в лабораторию. Вам придется провести дома на режиме самоизоляции 14 дней, даже если первый результат окажется отрицательным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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