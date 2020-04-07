Коронавирус в Красноярске, последние новости на 8 апреля: уснувшие самолеты, оштрафованные горожане и страх потерять работу

Несмотря на то, что режим самоизоляции продолжается, а количество зараженных в Красноярске увеличивается, горожане все больше игнорируют предписанный режим самоизоляции. А ведь его никто не отменял. По прежнему входить из дома можно только по экстренным случаям: в магазин или аптеку. И на работу сотрудникам тех организаций, которым разрешена деятельность. С 1 апреля сотрудники полиции составили 1760 протоколов на горожан-нарушителей. Административная комиссия уже оштрафовала 242 человека.

Самолеты на приколе

Если бы кто-нибудь когда-нибудь сказал, что весной 2020 года это будет выглядеть так – поверить было бы невозможно даже при самом фантастическом развитии событий. Десятки самолетов простаивают в крупнейшем аэропорту Сибири «Красноярск». Немногочисленные работники и последние прилетающие пассажиры фотографируют пустой терминал, из окон – летное поле, на котором стоят десятки воздушных судом. Удивительный фоторепортаж об уснувших самолетах смотрите здесь.

Два медицинских модуля

В Ачинске готовят площадку для строительства инфекционного модуля. Будущий корпус рассчитан на 30 коек. Накануне специалисты приступили к обустройству стройплощадки. По планам, туда будут изолироваться пациенты на случай, если ситуация с коронавирусом ухудшится, сообщает региональное министерство здравоохранения. Такой же модуль появится и в Богучанах.

Когда коронавирус лишил работы

Для многих риск остаться в будущем без куска хлеба сейчас не менее страшен, чем переболеть коронавирусом. С такой мыслью засыпают и просыпаются миллионы людей – от рядовых работников кафешек и магазинов до сотрудников туркомпаний, развлекательных заведений. Корреспонденты «Комсомолки» изучили банки вакансий вместе со специалистами; обзвонили места, куда всегда требуются люди - супермаркеты, службы доставки и пр. И убедились, работа была, есть и будет.

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