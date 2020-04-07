2020-04-07T20:01:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 8 апреля 2020 года: зафиксировано 32, под подозрением 8

Последние данные о количестве зараженных коронавирусом в крае на 8 апреля 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 8 апреля 2020 годаКоличество зараженных коронавирусом в Красноярске на 8 апреля 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки данные по коронавирусу не изменились. Официально зафиксировано в Красноярском крае 32 заболевших. Из них больнице получают лечение 27 человек, их состояние оценивается как легкое и средней степени тяжести. Двум пациентам по-прежнему нужна кислородная поддержка. Благополучно выписаны с начала пандемии 5 жителей Красноярска.

Что касается тех, кто находится под подозрением, то есть ожидает подтверждения диагноза. Таких 8 человек. Один из них – житель поселка Курагино, другой – норильчанин.

Постоянно меняются цифры по количеству тех, кто находится под медицинским наблюдением на дому (напомним, это туристы, вернувшиеся из-за рубежа или контактировавшие с ними). Если пару недель назад цифры росли с пугающей быстротой, то сейчас они падают еще быстрее. Под наблюдением врачей на утро 8 апреля находятся 5786 человек. Обследовано на коронавирус всего 9481 человек.

Добавим пару слов по соседним регионам: в Хакасии официально подтверждены 3 случая заболевания коронавирусом, один уже выписан. В Туве заболевших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зараженный коронавирусом красноярец гостил в Туве: глава республики направил в село на вертолете целую бригаду медиков. Их задача – обследовать всех местных жителей, их около трехсот

Плохую услугу оказал житель Красноярска жителям селения Ырбан, расположенного в Тоджинском районе Тувы. Неспроста же повсеместно вводятся карантинные меры, ограничения, режим самоизоляции – чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Но иногда это не работает (подробнее).

По распоряжению губернатора 40 красноярцев спецрейсом привезли домой из новосибирского обсерватора

По распоряжению губернатора Александра Усса 40 жителей Красноярска спецрейсом вернули домой из новосибирского обсерватора. Накануне самолет авиакомпании «КрасАвиа» приземлился в аэропорту «Черемшанка», где семьи с детьми встретили сотрудники Роспотребнадзора, чтобы провести стандартные процедуры: замерить температуру, взять анализы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как сшить защитную маску для лица своими руками
Во время вынужденной самоизоляции самое время начать заниматься полезным рукоделием. Например, можно попробовать сшить защитную маску для лица своими руками. Мы подскажем, как это сделать в подробной пошаговой инструкции
Новости 24
Россиянам не будут отключать коммунальные услуги за долги до конца года
Генштаб армии: весенний призыв не отменяется, новобранцы пройдут 14-дневный карантин
В Красноярске оштрафовали 242 нарушителя режима самоизоляции
Премьер Михаил Мишустин призвал губернаторов регионов к адекватности
В мэрии Красноярска рассказали, как будут обрабатывать территории от клещей
В Красноярске верующие вышли на богослужение, несмотря на режим самоизоляции
В Красноярске приставы остановили работу опасного завода
В Норильске полицейские прикрыли подпольный игорный клуб
Клиент ВТБ стал двухмиллионным обладателем ИИС в России
По распоряжению губернатора 40 красноярцев спецрейсом привезли домой из новосибирского обсерватора
О мерах поддержки малого бизнеса от Банка УРАЛСИБ
Певица Надежда Бабкина в коме: у нее тяжелая форма пневмонии
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
Коронавирус в Красноярске: 20-я больница перепрофилировала целый корпус для приема пациентов с внебольничной пневмонией
В Туве ребенок упал в казан с горячим маслом
С жительницы Красноярска сняли порчу за полмиллиона рублей
За неделю на территории «Столбов» оштрафовали 9 туристов-нарушителей
Комплектование детских садов в Красноярске переносится на конец апреля
В Хакасии на строительной площадке погиб рабочий
В Красноярском крае полицейские изъяли у наркомана большее килограмма конопли
Под Красноярском готовят площадку для строительства инфекционного модуля
В Красноярске отменили остановку общественного транспорта из-за коронавируса
Красноярцы помогли установить личность мужчины, найденного без сознания
Красноярцам подсказали, как искать информацию об участнике Великой Отечественной войны
«Я здесь хозяйка». В Красноярске кондуктор автобуса потребовал документы у пассажира
В Красноярском крае во время режима самоизоляции начнут работать около 40% занятых в экономике
Китай отправил гуманитарную помощь Красноярскому краю во время пандемии коронавируса
Красноярцев, прилетевших из Таиланда, уже сегодня заберут из обсервационного центра в Новосибирске