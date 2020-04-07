Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 8 апреля 2020 года: зафиксировано 32, под подозрением 8

За минувшие сутки данные по коронавирусу не изменились. Официально зафиксировано в Красноярском крае 32 заболевших. Из них больнице получают лечение 27 человек, их состояние оценивается как легкое и средней степени тяжести. Двум пациентам по-прежнему нужна кислородная поддержка. Благополучно выписаны с начала пандемии 5 жителей Красноярска.

Что касается тех, кто находится под подозрением, то есть ожидает подтверждения диагноза. Таких 8 человек. Один из них – житель поселка Курагино, другой – норильчанин.

Постоянно меняются цифры по количеству тех, кто находится под медицинским наблюдением на дому (напомним, это туристы, вернувшиеся из-за рубежа или контактировавшие с ними). Если пару недель назад цифры росли с пугающей быстротой, то сейчас они падают еще быстрее. Под наблюдением врачей на утро 8 апреля находятся 5786 человек. Обследовано на коронавирус всего 9481 человек.

Добавим пару слов по соседним регионам: в Хакасии официально подтверждены 3 случая заболевания коронавирусом, один уже выписан. В Туве заболевших нет.

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