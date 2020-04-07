Работа в Красноярске в связи с коронавирусом: как найти, где можно заработать, какие есть вакансии

Для многих риск остаться в будущем без куска хлеба сейчас не менее страшен, чем переболеть коронавирусом. С такой мыслью засыпают и просыпаются миллионы людей – от рядовых работников кафешек и магазинов до сотрудников туркомпаний, развлекательных заведений. Корреспонденты «Комсомолки» изучили банки вакансий вместе со специалистами; обзвонили места, куда всегда требуются люди - супермаркеты, службы доставки и пр. И убедились, работа была, есть и будет. Рассказываем: куда всегда можно пойти работать в Красноярске; вакансии, условия, требования, зарплаты.

Служба занятости: вакансий меньше не становится

Агентства труда и занятости, - начинаем именно с них, поскольку это «базовая» служба, куда стекается больше всего вакансий, где можно пройти обучение и переобучение, а также оформить пособие по безработице. Здесь говорят – вакансий всегда больше, чем соискателей, так было и будет. Многие предприятия буквально стонут от нехватки сотрудников. Да, традиционно это не самые высокооплачиваемые места. Да, порой трудная работа. Но зато в банке вакансий от государственной службы – только «белые» предприниматели и сто процентный шанс – ваши руки нужны.

Врачам обещают зарплату до 70 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ

Пресс-секретарь Агентства труда и занятости Красноярского края Наталья Вдовкина:

- Возьмем Красноярский край. Вакансий у нас меньше не становится. Количество колеблется, но незначительно. На конец марта у нас в базе 59 900 прямых вакансий от работодателей, а год назад было 57 600. Из них 80% требуются на постоянную работу и только 20% - временщики. Дефицита вакансий не прогнозируется. И такая ситуация в целом по стране. Пока никто еще не обратился в службу занятости и не сказал: «мой работодатель разорился из-за коронавируса». Посмотрим правде глаза: такие будут, из малого бизнеса. На первое время специалисты могут предложить им (помимо пособия по безработице):

- подбор нового постоянного места работы;

- обучение и переобучение;

- повышение квалификации;

- помощь на открытие собственного дела;

- организацию временной занятости.

Перечень востребованных профессий практически не меняется. Дефицит кадров наблюдается в таких отраслях, как строительство, торговля, обрабатывающее производство, сельское хозяйство, общественное питание, транспорт и логистика, здравоохранение и образование. Всегда были и будут нужны водители, монтажники, повара, продавцы, учителя и врачи (подобнее – ниже).

Примеры вакансий и зарплат:

- Строитель – 25 000 - 55 000 рублей

- Повар – 20 000 – 33 000

- Преподаватели в школе – 20 000 – 40 000

- Врач – 35 000 до 70 000

- Водитель – 19 500 – 50 000

- Монтажник – 27 000 – 60 000

Частные кадровые агентства

Крупнейшие – «HeadHunter», «Росработа», «Зарплата.ру», «Superjob»: все вакансии выложены в открытом доступе. И тоже в большом количестве.

Асель Сейлова, руководитель пресс-службы «HeadHunter Сибирь»:

- Известно, что многие компании перешли на дистанционный формат работы, сохранив численность сотрудников, но при этом не так активно ищут новых. Однако пока мы не видим кардинальных изменений на рынке труда в целом. На сайте hh.ru сегодня более 500 000 вакансий по всей России. По данным опроса, проведенного в марте 2020 года, сложнее стало искать работу представителям сферы туризма, гостиничного дела и общепита (-78%), такую же степень сложности отметили в спортивных клубах, фитнес-залах и салонах красоты.

Однако стало больше предложений для:

- водителей-курьеров,

- специалистов в сфере онлайн-продаж, операторов call-центров и рабочего персонала.

Курьеры вообще очень нужны: прибавилось работы у фирм по доставке суши, пиццы и пирогов. Подхватили идею продавцы строительных материалов, цветов, хозтоваров, одежды, кормов для животных, бытовой техники. В торговлю вообще-то всегда нужны сотрудники.

Также требуются помощники по дому: няни, горничные, «мужья на час».

Курьеры вообще очень нужны: прибавилось работы у фирм по доставке суши, пиццы и пироговФото: Мария ЛЕНЦ

Примеры вакансий и зарплат:

- курьер – 20 000 – 27 000

- сборщик заказов в торговую сеть ритейла – 30 000 – 35 000

- помощник кладовщика – 30 000 – 32 000

- электрик – 35 000

- Няня – 22 000 рублей.

Транспорт

Продолжим по сферам. Общественный транспорт – всегда, как воздух, требуются водители, кондукторы, обслуживающий персонал: механики, слесари, мотористы, мойщики, уборщицы.

- В нашей отрасли всегда острая нехватка кадров и даже сейчас, в эти непростые времена, всегда можно найти работу, - говорит Михаил Омышев, представитель красноярской ассоциации перевозчиков. – И мужчинам, и женщинам, и с квалификаций, и без.

Плюсы: транспортные предприятия сейчас все работают с официальным трудоустройством.

Зарплата зависит от компании-перевозчика. Есть разные формы – стандартная ставка, сдельная, с премиальной частью. Есть обязательная стажировка, частично оплачиваемая – от недели до трех месяцев – зависит от стажа и опыта сотрудника. Совет тем, кто рассматривает для себя возможность работы в нашей сфере – выбирайте предприятие, которое базируется ближе к вашему дому. Принцип работы – посменный, в позднее или раннее время так удобней добираться до дома. Где найти контакты работодателя? В каждом регионе есть Ассоциации перевозчиков, там дадут всю информацию, подскажут телефоны перевозчиков, посоветуют лучший для вас вариант. В Красноярске это номер (391) 218-03-64.

Водители маршрутных автобусов получают 45 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ

Примеры вакансий и зарплат:

- Водитель автобуса – 35 000 – 45 000

- Кондуктор – 19 000 – 34 274

- Механик – до 45 000

- Мойщики – 19 400 – 25 000.

Торговля

Продавцы нужны всегда. В основном продавцы находят более подходящую для себя работу, а им на замену набирают новых. И здесь потребность в рабочих руках только выросла – продажи выросли, склады фасовки не справляются; а часть сотрудников, напротив, временно ушла (пожилые, или мамы, которым надо сидеть дома с ребенком). Здесь тоже - официальное трудоустройство, полный соцпакет, бесплатную стажировку.

Поварам обещают до 33 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ

Примеры вакансий и зарплат

- Руководитель отдела в гипермаркете - от 30 000

- Продавец и кассир в гипермаркете от 21 000 , в дискаунтере - от 19 000

- Грузчик – от 21 000 рублей

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Федеральная служба по труду и занятости - www.rostrud.ru

(Здесь есть ссылки на региональные службы)

Агентство труда и занятости Красноярского края - krskstate.ru

HeadHunter - hh.ru

Росработа - rosrabota.ru

Зарплата.ру - zarplata.ru

Superjob - superjob.ru

ВАЖНО!

Максимальный размер пособия по безработице с 1 апреля 2020 года составляет:

- базовый 12 130 рублей.

- региональный 12 130 * районный коэффициент.

Условия получения максимального пособия:

- трудовой период – не менее 26 недель на последнем месте работы

- нужно встать на учет в центре занятости в течение года

- средняя заработная плата за последние 3 месяца по предыдущему месту работы должна составлять не менее 16 173 рубля (максимальный размер пособия составляет 75% от средней зарплаты).

КСТАТИ

Как получить новую профессию

Не все знают, но совсем не обязательно платить большие деньги за курсы парикмахера, мастера маникюра, бухгалтера или кондитера. В каждом регионе работают программы профессионального обучения и переобучения граждан: для ищущих работу, для мам в декрете, для людей предпенсионного возраста, для желающих открыть свое дело. Все – за счет бюджета. Занимается этим все та же государственная служба занятости. Причем курсы организуют именно по интересам работодателя – кого больше требуется, на того и учат.

На кого можно выучиться и уровень зарплат:

- Кондитер – 19 408 – 30 000

- Парикмахер – 19 408 – 35 000

- Швея – 19 408 – 35 000

- Бухгалтер – 19 408 – 25 000

- Повар детского питания – 19 408 – 30 000

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Где заработать 150 000?

За «большими деньгами» традиционно едут на вахту. Это действенный способ заработать. Единственное, лучше смотреть вакансии от крупных, известных, стабильных компаний. На сайте служб занятости они обычно опубликованы в разделе «инвестиционные проекты».

Кто требуется:

- Нефтедобывающая компания «Ванкор» готова платить машинисту манипулятора или мастеру буровых установок по 100 000 рублей в месяц.

- Норильская «Заполярная строительная компания» ищет себе машиниста погрузчика на зарплату до 130 000 рублей.

- Взрывник в золотодобывающую компанию «Полюс» - до 78 200 рублей.

- Машинист бульдозера в «Полюс Красноярск» - до 107 000 рублей.

При этом проживание, питание и доставку работников на вахту большинство компаний берут на себя. На вахте даже повар получает столько, сколько в обычной столовой на «большой земле» ему и не снилось – до 50 тысяч в месяц.

ВАЖНО ЗНАТЬ

В связи с ограничительными мерами центры занятости, как и другие учреждения, закрыты для первичного приема граждан. Всю информацию можно получить только в телефонном режиме, либо на интерактивном портале службы занятости республик, областей или краев.

Документы, которые необходимо будет приготовить в службу занятости:

- паспорт гражданина РФ

- трудовая книжка (а также трудовые договора и служебные контракты)

- документы об образовании (на их основании будут подбираться профессии)

- справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы

- выписка лицевого счета для оформления пособия.