2020-04-07T14:27:15+03:00
Общество

В Красноярске начинается проект «Одень трубу»

СГК восстановит изоляцию на 36 участках теплосетей в разных районах города
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В 2020 году СГК в Красноярске реализует проект «Одень трубу». Компания восстановит изоляцию на 36 участках теплосетей в разных районах города: от центра и Северного до проспекта Красноярский рабочий и улицы Вавилова. Их общая протяженность составляет 3096 метров. Как и зачем это делается?

Одежда для трубы

Теплоизоляция продлевает срок эксплуатации труб. Она защищает конструкции от воды, перепадов температуры и других неблагоприятных факторов. Так что нанесение изоляции на тепловые сети — это и профилактика аварий.

Также защитный слой на трубах снижает потери тепла. Реализация проекта «Одень трубу» даст годовую экономию тепловой энергии на восстановленных участках в 20 000 Гкал. Значит, ТЭЦ нужно будет сжигать меньше топлива. Следовательно, уменьшится и нагрузка теплоцентралей на окружающую среду.

Не утеплителем единым

Изоляции подземных трубопроводов служат, прежде всего, сами каналы, в которых и лежат трубы. Сейчас энергетики прокладывают для сетей надежные бетонные сооружения. Они могут служить десятилетиями.

Материал полностью читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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