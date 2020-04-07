В Красноярске начинается проект «Одень трубу»
В 2020 году СГК в Красноярске реализует проект «Одень трубу». Компания восстановит изоляцию на 36 участках теплосетей в разных районах города: от центра и Северного до проспекта Красноярский рабочий и улицы Вавилова. Их общая протяженность составляет 3096 метров. Как и зачем это делается?
Одежда для трубы
Теплоизоляция продлевает срок эксплуатации труб. Она защищает конструкции от воды, перепадов температуры и других неблагоприятных факторов. Так что нанесение изоляции на тепловые сети — это и профилактика аварий.
Также защитный слой на трубах снижает потери тепла. Реализация проекта «Одень трубу» даст годовую экономию тепловой энергии на восстановленных участках в 20 000 Гкал. Значит, ТЭЦ нужно будет сжигать меньше топлива. Следовательно, уменьшится и нагрузка теплоцентралей на окружающую среду.
Не утеплителем единым
Изоляции подземных трубопроводов служат, прежде всего, сами каналы, в которых и лежат трубы. Сейчас энергетики прокладывают для сетей надежные бетонные сооружения. Они могут служить десятилетиями.
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ИСТОЧНИК KP.RU