2020-04-07T14:27:15+03:00
Общество

СУЭК помогает ребятам из Трудовых отрядов провести время дома с пользой

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Сибирская угольная энергетическая компания в условиях распространения коронавируса предлагает старшеклассникам из Трудовых отрядов СУЭК участвовать в патриотических акциях, проектных конкурсах, добрых марафонах и посетить Эрмитаж. О том, как провести время дома с пользой, подросткам ежедневно рассказывают в группе трудотрядов в социальной сети ВКонтакте.

Для школьников кураторы Трудовых отрядов СУЭК готовят подборку лучших проектов от Министерства просвещения РФ, агентства Росмолодежь, местных администраций и молодежных центров. Кроме того, в группе рассказывается о текущих успехах молодежи шахтерских регионов в различных конкурсах, традиционно публикуются истории успеха бывших трудотрядовцев. Особое внимание уделено мероприятиям, посвященным 75-летию Великой Победы: ребята из Красноярского края, например, активно включились в различные краевые конкурсы, такие как военно-исторический конкурс исследовательских работ учащихся "воинская доблесть": краевом Интернет-проекте #ПРОГЛАВНОЕ. Ребята из Бородино кроме того удаленно участвуют в работе штаба по подготовке ко Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Группа Трудовых отрядов СУЭК ВКонтакте появилась в октябре 2019 года, и за это время приобрела статус ключевой информационной и коммуникационной площадки масштабного молодежного проекта угольной компании. Ежедневно ее просматривают тысячи человек. Самыми активными посетителями и участниками сообщества являются жители шахтерской столицы Красноярского края – города Бородино. Вторые по активности – жители города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. На третьем месте – вновь красноярцы, молодые люди Назарово. Кстати, с проектом трудотрядов СУЭК знакомы не только в шахтерских территориях – статистика просмотров показывает, что на страничку молодежного проекта активно выходят в Китае, США и даже Южно-Африканской Республике. Не исключено, что и там сегодня проживают бывшие трудотрядовцы. Например, при подготовке историй успеха кураторам удалось разыскать участника трудовых отрядов из Шарыпово, который в настоящее время работает на Земле Франца Иосифа в Северном ледовитом океане.

Добавим, проект Трудовых отрядов СУЭК был создан в Красноярском крае в 2005 году. Затем успешный опыт красноярцев был растиражирован в другие регионы, где работают предприятия Компании. Благодаря этому Трудовые отряды стали мощным молодежным движением от Мурманска до Владивостока, а его участниками – более 17 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. В копилке проекта – полтора десятка престижных российских и международных наград, проект включен в библиотеку лучших корпоративных социальных практик Российского союза промышленников и предпринимателей.

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