«Губернские аптеки» оказывают благотворительную помощь больницам края

По решению руководства АО «Губернские аптеки» 200 тысяч медицинских масок будут безвозмездно переданы в лечебные учреждения Красноярского края. Общая сумма благотворительной помощи составит 7 миллионов рублей. Сегодня партии масок отправляются по адресам получателей.

«Эта партия в 200 тысяч штук была закуплена нашим предприятием по квоте у компании «Дельрус», которая на сегодняшний день является федеральным оператором по продаже медицинских изделий регионам нашей страны, - сообщила генеральный директор АО «Губернские аптеки» Алена Попова, - Поскольку больницы края оказались в трудном положении – их поставщики не смогли выполнить свои обязательства по поставкам медицинских масок, – мы приняли решение оказать им такую поддержку».

В списке 11 получателей. В Красноярске это, в первую очередь, КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича», где находится основная обсервация с пациентами, у которых подтвержден диагноз коронавируса. Больница получит 100 тысяч масок. 80 из них отправлены уже сейчас и 20 тысяч будут доставлены позже. По десять тысяч масок получат: КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1», КГБУЗ «КССМП» (служба скорой медицинской помощи), КГБУЗ «КМРД № 1», КГБУЗ «ККЦОМД № 2» и КГБУЗ «КМКБ № 20 им. И.С. Берзона». В территориях края получателями станут КГБУЗ «Норильская ГБ № 2», КГБУЗ «Ачинская МРБ», КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница», КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница» и КГБУЗ «Канская межрайонная больница». Они также получат по 10 тысяч масок.