На Красноярском цементном заводе приступили к тестированию системы онлайн-мониторинга выбросов

Система стоимостью около 24 млн рублей создана на основе газоаналитического комплекса Gasmet II финского производства и предназначена для непрерывного мониторинга выбросов и контроля процессов. Она имеет в составе промышленный компьютер Gasmet (Simatic), газоанализатор Oxitec 500E, анализатор пыли Durag D-R-290, измеритель скорости потока Durag D-FL-220 и пробоотборный зонд. Датчики, измеряющие концентрации оксидов азота, углекислого газа, оксида серы и взвешенных веществ в дымовых газах, установлены внутри трубы на отметке 45 м. Промышленный компьютер и мониторы, куда выводятся данные, размещены в отдельном помещении у основания трубы.

«К выбору оборудования мы подошли с учетом всех требований российского экологического законодательства, которые за последнее время значительно ужесточились, – подчеркнул управляющий директор предприятия Владимир Афанасин. – Систему смонтировали в прошлом месяце, сейчас она проходит первые испытания. Далее последует утверждение типа средства измерения в соответствии с требованиями законодательства, первичная поверка и регистрация в Центре стандартизации и метрологии».

Фото: Дмитрий ШАБАНОВ

Ориентировочный срок проведения первичной поверки – 4 квартал 2020 года. В дальнейшем система будет проходить аттестацию и поверку ежегодно.

Также разработан и проходит процедуру согласования протокол передачи сведений о показателях выбросов в Государственный фонд данных, по окончании которой ООО «Красноярский цемент» будет готово передавать информацию в единую систему государственного экологического мониторинга. На основании концепции федерального проекта «Информационная инфраструктура» показатели выбросов будут доступны как надзорным органам, так и населению в режиме онлайн.

Отметим, что Красноярский цементный завод работает в полном соответствии с экологическим законодательством. На предприятии действует 52 газоочистные установки, параметры работы которых строго контролируются в соответствии с планом-графиком контроля нормативов выбросов. Эффективность их работы составляет от 99,6 до 99,9%, что обеспечивается своевременным проведением ревизий, ремонтов, заменой фильтрующих элементов.

При этом «Красноярский цемент» постоянно модернизирует газоочистное оборудование, заменяет фильтры на более современные и высокоэффективные, реализует масштабные инвестиционные проекты, направленные на снижение воздействия на природную среду. Так, в 2019 году на заводе построили единую 130-метровую дымовую трубу для всех печей обжига взамен трех высотой до 80 м, что обеспечило лучшее рассеивание примесей в высоких слоях атмосферы и снижение их концентрации в приземном слое. Также в прошлом году на вращающейся печи № 5 установили многоканальную горелку PYRO-JET немецкой фирмы KHD, увеличив тем самым полноту сжигания топлива. В результате его расход снизился, соответственно, сократились и выбросы углекислоты в атмосферу. Суммарный объем инвестиций по двум проектам составил около 450 млн рублей. В планах предприятия на 2020 год – установка современного высокотехнологичного электрофильтра ELEX на вращающуюся печь № 5.