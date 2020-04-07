Левобережный региональный оператор поддержит оказавшийся в сложной ситуации бизнес
«Красноярская рециклинговая компания» произведет перерасчет платы за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, приостановившим свою деятельность на период действия ограничительных мер, введенных Указом Президента №206 от 25.03.2020 г. Перечень данных категорий потребителей определён Указом губернатора Красноярского края №73-уг от 31.03.2020.
Так в апреле перерасчёт будет произведен за период:
- с 16 марта 2020 года дошкольным и общеобразовательным учреждениям, ВУЗам (с момента начала каникул),
- с 30 марта по 5 апреля 2020 года кинотеатрам, салонам красоты, музеям, библиотекам и др.
«Мы понимаем, в какой сложной ситуации сейчас оказались практически все предприятия и ИП, поэтому решили поддержать малый и средний бизнес со своей стороны. Всем, чья деятельность была приостановлена, согласно краевому перечню, автоматически сделаем перерасчёт за период с 30 марта по 5 апреля. Просим отнестись с пониманием, если сумма в квитанции не изменилась, а предприятие, ИП фактически деятельность не вели. В таком случае необходимо обратиться к нам письменно, по электронной почте, или через форму обратной связи, - говорит Илья Ильин, директор «Красноярской рециклинговой компании».
Для произведения перерасчета на последующий период, с 6 апреля 2020 г. и до момента отмены ограничительных мер всем предприятиям и ИП, входящим в уточненный Указом губернатора перечень, необходимо написать соответствующее заявление в адрес регоператора в срок до 10 апреля. «Красноярской рециклинговой компании» потребуется время, чтобы изменить маршруты, отменить вывоз там, где предприятие закрылось, но своевременно регоператора не уведомило.
В свою очередь, левобережный оператор просит всех остальных вовремя оплачивать счета, чтобы не возникало перебоев в оказании услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.
«Мы отходы вывозим ежедневно, где-то и по два раза в сутки. Наши водители, операторы-погрузчики, сотрудники колл-центра, диспетчеры, всего более двухсот человек, следят за тем, чтобы было чисто в наших подъездах и дворах, когда вы самоизолируетесь, работаете из дома или отдыхаете. Они всегда на передовой, и их труд должен быть оплачен. Особое внимание сейчас уделяется помывке и дезинфицированию мусоровозов. Поэтому так важно, чтобы счета за оказанные услуги по вывозу твердых коммунальных отходов оплачивались потребителями в срок» - отмечает Игорь Ким, исполнительный директор левобережного оператора по обращению с ТКО.
Оплачивать коммунальные услуги, в том числе, услуги по обращению с ТКО, лучше, не выходя из дома.
Оплатить услуги «КРК» можно через банк-клиент, личный кабинет на сайте (https://krsk-sbit.ru) и через мобильное приложение ПАО «Красэнергосбыт» https://krsk-sbit.ru/mobilnoe_pril. На каждой квитанции есть QR-код для приложения банк-клиента.
С 23 марта офис «Красноярской рециклинговой компании» перешёл на дистанционную работу. До окончания введенных ограничительных мер все вопросы можно задать через сайт «КРК», по телефону или с помощью электронной почты. КОЛЛ-ЦЕНТР КРК
* телефон 8 800 355 56 37
* режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00 (без обеда) (можно оставить голосовое сообщение, не дожидаясь ответа оператора, или заказать обратный звонок)
Заключить договор или сообщить о необходимости вывезти мусор можно также через сайт компании: кнопки «Заключить договор» и «Вывезти мусор» находятся на главной странице.
Письма направляйте электронной почтой на адрес: info@kras-tko.ru