Садились и больше не взлетали: десятки самолетов поставили на прикол в крупнейшем аэропорту Сибири «Красноярск»
Если бы кто-нибудь когда-нибудь сказал, что весной 2020 года это будет выглядеть так, - поверить в это было невозможно даже при самом фантастическом развитии событий.
26 декабря 2017 в Красноярске торжественно открывался совершенно новый аэропорт. По уровню, размаху, площади и оснащению не уступающий столичным, а в чем-то даже их превосходящий. Новое здание, поле, взлетно-посадочные полосы, современные терминалы для внутренних и международных рейсов - красноярский аэропорт имени Дмитрия Хворостовского стал одним из крупнейших в стране, способным принимать воздушные судна любого класса без ограничений. В ноябре 2018 года был побит рекорд по пассажиропотоку – 2,5 миллиона человек. В марте 2019-го здесь побывало полмира – Красноярск принимал Зимнюю Универсиаду.
Авиакомпании поэтапно решали, где оставлять самолеты. Даже если головной офис базируется, скажем, в Москве, невозможно оставить весь авиапарк в Шереметьево – он не резиновый, - говорят в авиакомпаниях.Фото: Мария ЛЕНЦ
А в апреле 2020 жизнь здесь, как и в других аэропортах страны, вдруг остановилась.
На летном поле сейчас стоят десятки самолетов. Больше всего – «Аэрофлота», 13 бортов.Фото: Мария ЛЕНЦ
- Фантастическая картина, - говорят и немногочисленные работники аэропорта, и последние прилетающие пассажиры. Фотографируют пустой терминал, из окон – летное поле, на котором стоят десятки самолетов.
В аэропорту рассказывают - на их глазах один за другим садились, и не взлетали больше борты.
Покинутый борты. Пилоты, бортпроводники - экипажи, чьи самолеты вынужденно оставались в городе, самостоятельно добирались до родных городов.Фото: Мария ЛЕНЦ
На полпути останавливались даже стыковочные рейсы. Тот, кто делал короткую посадку в Красноярске и должен был идти дальше, оставался вдруг на летном поле.
Самолеты должны летать – с грустью говорят пилоты. Для них это – жизнь. Но пока небо для них закрыто.Фото: Мария ЛЕНЦ
Как все вышеперечисленные события, это тоже войдет в историю.
Звенящая тишина в терминале, где раньше круглые сутки кипела жизнь.
Красноярский аэропорт в обычный деньФото: Мария ЛЕНЦ
Пустые стойки регистрации, куда раньше всегда стояли очереди.
Так тихо в аэропорт у еще никогда не было. Звенящая тишина стоит и на поле, и внутри терминала.Фото: Мария ЛЕНЦ
Табло, где отмечены только два рейса в сутки.
Закрытые кафе и магазины с сувенирами.
Раньше в аэропорту «Красноярск» выполнялось в пределах 15 рейсов за сутки, то сейчас – один-два.Фото: Мария ЛЕНЦ
Замершие транспортерные ленты, где выдается багаж.
И поле, на котором приземлились и словно по волшебству заснули десятки самолетов.
Наш фоторепортаж из опустевшего аэропорта, - фантастическая ситуация, которой мы с вами стали свидетелями.
Самолеты, стоящие в аэропорту Красноярска, на 7 апреля 2020 года: Аэрофлот - 12 boeing 737, 1 airbus А-320, Nordwind – 2 boeing 777, Azur air - 2 boeing 757.Фото: Мария ЛЕНЦ
ИСТОЧНИК KP.RU
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