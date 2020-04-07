Садились и больше не взлетали: десятки самолетов поставили на прикол в крупнейшем аэропорту Сибири «Красноярск»

Если бы кто-нибудь когда-нибудь сказал, что весной 2020 года это будет выглядеть так, - поверить в это было невозможно даже при самом фантастическом развитии событий.

26 декабря 2017 в Красноярске торжественно открывался совершенно новый аэропорт. По уровню, размаху, площади и оснащению не уступающий столичным, а в чем-то даже их превосходящий. Новое здание, поле, взлетно-посадочные полосы, современные терминалы для внутренних и международных рейсов - красноярский аэропорт имени Дмитрия Хворостовского стал одним из крупнейших в стране, способным принимать воздушные судна любого класса без ограничений. В ноябре 2018 года был побит рекорд по пассажиропотоку – 2,5 миллиона человек. В марте 2019-го здесь побывало полмира – Красноярск принимал Зимнюю Универсиаду.

Авиакомпании поэтапно решали, где оставлять самолеты. Даже если головной офис базируется, скажем, в Москве, невозможно оставить весь авиапарк в Шереметьево – он не резиновый, - говорят в авиакомпаниях.Фото: Мария ЛЕНЦ

А в апреле 2020 жизнь здесь, как и в других аэропортах страны, вдруг остановилась.

На летном поле сейчас стоят десятки самолетов. Больше всего – «Аэрофлота», 13 бортов.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Фантастическая картина, - говорят и немногочисленные работники аэропорта, и последние прилетающие пассажиры. Фотографируют пустой терминал, из окон – летное поле, на котором стоят десятки самолетов.

В аэропорту рассказывают - на их глазах один за другим садились, и не взлетали больше борты.

Покинутый борты. Пилоты, бортпроводники - экипажи, чьи самолеты вынужденно оставались в городе, самостоятельно добирались до родных городов.Фото: Мария ЛЕНЦ

На полпути останавливались даже стыковочные рейсы. Тот, кто делал короткую посадку в Красноярске и должен был идти дальше, оставался вдруг на летном поле.

Самолеты должны летать – с грустью говорят пилоты. Для них это – жизнь. Но пока небо для них закрыто.Фото: Мария ЛЕНЦ

Как все вышеперечисленные события, это тоже войдет в историю.

Звенящая тишина в терминале, где раньше круглые сутки кипела жизнь.

Красноярский аэропорт в обычный деньФото: Мария ЛЕНЦ

Пустые стойки регистрации, куда раньше всегда стояли очереди.

Так тихо в аэропорт у еще никогда не было. Звенящая тишина стоит и на поле, и внутри терминала.Фото: Мария ЛЕНЦ

Табло, где отмечены только два рейса в сутки.

Закрытые кафе и магазины с сувенирами.

Раньше в аэропорту «Красноярск» выполнялось в пределах 15 рейсов за сутки, то сейчас – один-два.Фото: Мария ЛЕНЦ

Замершие транспортерные ленты, где выдается багаж.

И поле, на котором приземлились и словно по волшебству заснули десятки самолетов.

Наш фоторепортаж из опустевшего аэропорта, - фантастическая ситуация, которой мы с вами стали свидетелями.