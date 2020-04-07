Перекрытие выездов из Красноярска 7 апреля, в период самоизоляции: зачем полицейские проверяют водителей

На вьездах-выездах их Красноярска работают полицейские патрули. В районе Красного кольца штаб разбили прямо в поле. Сотрудники ГИБДД останавливают машины, проверяют в первую очередь соблюдение режима самоизоляции.

Подчеркнем: город не закрыт, режима карантина нет. И запрета на перемещение гражданам за пределы Красноярска, равно как и въезжать в него, нет. У водителей, в первую очередь, интересуются, по каким причинам они нарушили режим самоизоляции, и напоминают о мерах безопасности.

Проверяют все автомобили, выезжающие из городаФото: Мария ЛЕНЦ

Напоминаем, что водители и их пассажиры, которые продолжают работать (в организациях из списка губернатора, которым разрешено осуществлять свою деятельность) должны иметь при себе подписанную работодателем справку. Если есть необходимость выехать по уважительной причине – в аэропорт или на дачу, должна быть объяснительная.

Есть категория граждан, которые находятся под 14-дневным медицинским наблюдением в силу того, что могли контактировать с зараженными, они все есть в базе данных. Таких безоговорочно возвращают назад и выписывают административный протокол. Штраф за нарушение режима самоизоляции составляет от 1 до 4 тысяч рублей.

Штаб разбили прямо в поле, у Красного кольцаФото: Мария ЛЕНЦ

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Нарушителей режима самоизоляции штрафуютФото: Мария ЛЕНЦ

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